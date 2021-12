<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Des athlètes dont le champion Meçabih Mohamed honorés</span>

A l’occasion de la commémoration du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le wali Mustafa Limani a procédé à la distinction de plusieurs athlètes et associations qui ont relevé le défi pour honorer la Mekerra.

Parmi les personnalités distinguées, on cite la famille du défunt ambassadeur Derraki Mohamed et celle de Sebbagh Mohamed, ainsi que des associations à titre de volontariat. Quant au champion d’haltérophilie Meçabih Mohamed, il a eu sa part de reconnaissance et de distinction par Limani. L’athlète qui a arraché le titre de la coupe du monde à l’arraché à Bichkek (Kirghizistan), a reçu un chèque de 50.000 dinars en guise de soutien financier afin de préparer le championnat du monde qui se tiendra ce mois en Russie.

B. Didéne