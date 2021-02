<span style='text-decoration: underline;'>Zones éloignées</span>:<br><span style='color:red;'>Des bibliobus pour les citoyens</span>

Dans le cadre du programme des projets pour encourager les citoyens à renouer avec la lecture des livres, les services de la direction de la culture de la wilaya d’Oran vont installer des bibliobus au niveau des zones d’ombre qui relèvent des diverses communes implantées au niveau de la wilaya.

A cet effet, ces services s’impliquent sur le terrain pour notamment permettre surtout à la nouvelle génération de passer les moments libres, les week-ends et les vacances à s’adonner à la lecture vu qu’avec la technologie et l’internet disponible chez eux, les citoyens ont complètement délaissé les bibliothèques et préfèrent lire un bouquin en ligne en se passant des services des bibliothèques. Dans le même cadre, les mêmes services fournissent tous les efforts et tous les moyens humains et matériels pour permettre aux habitants des zones éloignées d’avoir à leur disposition notamment une bibliothèque près de chez eux pour répondre à leur besoin en lecture au lieu de se déplacer pour se procurer un livre à leur goût. Ces services signalent qu’ils ne gèrent pas la totalité des bibliothèques mais un cahier de charge arrêté et établi avec les privés également pour prendre en charge selon les normes règlementaires exigées les autres bibliothèques pour répondre aux besoins des citoyens qui veulent se cultiver et qui s’intéressent à la lecture des livres.

Bekhaouda Samira