<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Des bienfaiteurs acquièrent un appareil PCR pour les tests Covid-19</span>

Des bienfaiteurs de la wilaya de Mascara ont acquis un appareil d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le dépistage de la Covid-19 en attendant sa mise en service après l’obtention d’un certificat de conformité de l’Institut Pasteur, a-t-on appris dimanche du directeur de la santé et de la population Dr. Lamiri Mohamed.

L’appareil PCR, a-t-il dit, a été acquis la semaine dernière avec une contribution financière de bienfaiteurs pour être placé dans un laboratoire approprié à l’Université «Mustapha Stambouli» de Mascara, soulignant que sa mise en service par des techniciens de la Direction de la santé et de la population et de l’université aura lieu après avoir obtenu le certificat de conformité de l’Institut Pasteur d’Alger.

Ce nouvel équipement PCR, d’une valeur de 15 millions DA, permettra d’effectuer 100 tests par jour et avoir les résultats dans la journée même, a-t-il fait savoir, signalant, par ailleurs, que 15 personnes ont quitté les hôpitaux de la wilaya de Mascara dimanche après leur guérison du coronavirus.

Une baisse des infections a été constatée au niveau de la wilaya au cours des derniers jours où la moyenne d’occupation des lits destinés aux malades a baissé de 10 %.

Dr. Lamiri Mohamed a salué la décision du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière consistant à adopter un traitement à domicile pour les cas moins graves depuis juillet dernier, ce qui avait permis à 60% des malades de la wilaya de Mascara d’être traités chez eux au protocole de santé approuvé et leur guérison. Aucun décès n’a été déploré parmi ces patients, a-t-il relevé.