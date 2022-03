<span style='text-decoration: underline;'>Un séisme de 5.5 secoue Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>Des blessés légers et peu de dégâts matériels</span>

Les habitants de la wilaya de Bejaia ont ressenti hier matin une secousse tellurique d’une magnitude de 5.5 sur l’échelle de Richter, enregistré, à 28 Km Nord-est Cap Carbone, wilaya de Bejaia.

Le wali de Béjaia, Kamel Eddine Karbouche a fait hier le premier constant et estimé que «la secousse tellurique qui a ébranlé, samedi en fin de matinée la wilaya de Béjaïa n’a pas fait de grands dégâts, ni généré de victimes», tout en rassurant qu’il y a «eu plus de peur que de mal».

Pour l’heure, a précisé le wali de Béjaïa, «il n’y a pas beaucoup de dégâts», indiquant que tous les services de l’Etat sont en état d’alerte pour faire face à toute urgence. Une cellule de crise a été installée à cet effet.

La secousse qui a été forte (5,5 sur l’échelle Richter) mais très brève a suscité une grande peur parmi la population, qui a immédiatement déserté ses foyers pour aller se mettre à l’abri dans les parkings et loin des constructions. Dans la précipitation, beaucoup d’individus se sont blessés en se foulant les pieds ou en tombant dans les escaliers, signale-t-on au CHU de Bejaia, qui, une heure après le tremblement, a enregistré 8 blessés.

Parmi les blessés figure toutefois, un agent de sécurité à la cité universitaire «la pépinière», qui a été victime d’une chute d’un échafaudage, sans pour autant lui causé de graves blessures. A priori, hormis le toit de la clinique de chirurgie infantile de Targa Ouzemmour qui s’est effondré, il n’y a pas eu des dégâts immobiliers importants, l’essentiel des «sinistres» s’étant réduit à des fissures de maisons et de chutes de balcons, a indiqué la même source, dont les équipes se sont déplacées à travers tous les quartiers en mission de reconnaissance.

Par ailleurs, la protection civile a rendu public hier le premier bilan de cette secousse estimée, par les citoyens, de trop forte.

Il s’agit en effet, d’un étudiant en état choc à la cité universitaire Targa Ouzemour et l’effondrement d’un mur au 9ème étage d’une bâtisse en cours de construction, 2 personnes blessées à la cité universitaire Targa Ouzemour suite à une chute, en plus quelques fissures sur les murs de la cité universitaire, une femme en état de choc au lieu dit Taassaat, une autre femme en état de choc à la cité Toubal, commune de Béjaia. Ces victimes, indique les services de la protection civile ont été prises en charge par les secours.

Il est à noter que la DGPC a mis en alerte numéro 1, les équipes de détachement et de renfort aux premières interventions des wilayas de Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, M’Sila, Mila, Tizi Ouzou, Boumerdés et l’Unité national d’Instruction et d’Intervention de Dar El Biadha.

Noreddine O