<span style='text-decoration: underline;'>Forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Des brigades du mouvement associatif pour lutter contre les incendies</span>

Dans le cadre du programme des activités pour lutter contre les incendies qui se produisent au niveau des différents espaces forestiers de la wilaya d’Oran, les services de l’association de l’élevage des oiseaux, de la protection de l’environnement et des animaux s’impliquent sur le terrain pour participer avec les services concernés, aux opérations d’intervention pour lutter contre les feux.

Dans le même cadre, les bénévoles de ladite association veillent au bon déroulement desdites opérations en fournissant tous les efforts et tous les moyens possibles, surtout durant cette période de la saison d’été où la canicule sévit et où les feux de forêts prennent facilement et se propagent en détruisant des surfaces importantes du tissu forestier surtout que durant ces moments d’été, les citoyens se dirigent en force vers les forêts pour s’évader du brouhaha du centre ville et des cités d’habitation ainsi qu’éviter les embouteillage et des klaxons des véhicules, la pollution pour pouvoir se reposer, s’aérer et apprécier les bienfaits de la nature et du beau paysage surtout que toutes les plages sont fermées suite à la conjoncture actuelle.

A leur passage au niveau des forêts, ils peuvent laisser trainer derrière eux des restes de feux de camps après avoir fait un barbecue ou autres préparations culinaires et cela peut provoquer et accélérer un incendie avec la chaleur.

Lesdits services ont organisé également plusieurs opérations de nettoyage et de désinfection au niveau des divers quartiers et des structures publiques de la wilaya pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19.Selon ces services, lesdites actions pour combattre ce virus se poursuivront jusqu’aux résultats escomptés pour éradiquer complètement les foyers de contamination et pouvoir sortir de la crise sanitaire actuelle qui persiste.

Bekhaouda Samira