<span style='text-decoration: underline;'>Réseau routier</span>:<br><span style='color:red;'>Des brigades mobiles d’urgence pour lutter contre les nids de poules et les crevasses</span>

Dans le cadre du programme pour lutter contre les points noirs, à savoir, les nids de poules, les crevasses et les imperfections qui s’incrustent au niveau des routes de la wilaya d’Oran, les services des travaux publics ont mis en place un dispositif rigoureux pour combattre lesdits problèmes qui dérangent les automobilistes surtout ceux qui empruntent les routes plusieurs fois par jour au quotidien.

A cet effet, quatre brigades mobiles d’urgence interviennent rapidement d’une manière journalière sur les routes pour, notamment, l’entretien des routes et pour lutter contre les différents nids de poules et les crevasses constatés sur les lieux ainsi que pour le remplacement de l’ensemble des panneaux de signalisation endommagés. Lesdites brigades sont installées l’une à Oran, la seconde à Ain El Türck, la troisième à Es Senia et la quatrième à Arzew pour intervenir rapidement sur les routes.

Le but est d’essayer d’assurer aux conducteurs une conduite assez sécurisée tranquille sans souci de faire des détours et des fausses manœuvres pour éviter notamment, les imperfections et pour permettre la fluidité de la circulation routière sans bouchons interminables et sans longues files d’attente. Ainsi, lesdites brigades sont sur le terrain et fournissent tous les efforts pour atteindre les objectifs visés dans le secteur.

Bekhaouda Samira