<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les incendies à Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Des brigades mobiles mixtes des forêts et la protection civile</span>

Les deux directions, celle de la protection civile et la conservation des forêts de Sidi Bel Abbés ont mis tous les moyens nécessaires afin de faire face à d’éventuels feux de forêts.

C’est dans ce but que la protection civile a mis à la disposition de ses sapeurs pompiers 14 véhicules et un effectif de 58 agents, tous grades confondus qui seront mobilisés à partir de l’unité de Télagh. Pour sa part, la direction de la conservation des forêts de Sidi Bel Abbés vient d’actionner son plan estival de lutte contre les feux de forêts dès le premier du mois de juin en cours. Parmi les premières mesures prises, des tranchées d’une superficie de 96 hectares ont été creusés pour limiter la propagation d’ incendies, la réhabilitation de 50 kilomètres de sentiers forestiers afin d’atteindre plus facilement les hauteurs en cas de feux, la mobilisation d’une dizaine de voitures de liaison, un camion citerne, trois véhicules d’interventions rapides, huit camions citernes d’une capacité de 800 litres, 181 pompes à eau, plus de 200 agents forestiers dont 62 officiers, 43 sous officiers, quatre hauts gradés, 15 agents, 7 autres de prévention, trois chauffeurs et enfin 67 agents saisonniers. Ce dispositif anti feux sera appuyé avec la mise en place de cinq sources d’eau réparties entre 32 points à Sidi Bel Abbés, 52 à Sfisef, 18 à Télagh, 18 points d’eau à Sidi Ali Ben Youb, 11 à ras El Ma et enfin, 13 à Merine.

M. Bekkar