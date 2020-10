<span style='text-decoration: underline;'>Complexe sportif des Castors</span>:<br><span style='color:red;'>Des bus du MCO abandonnés </span>

Une image désolante apparaît aux visiteurs qui pénètrent au stade d’athlétisme des castors que gère actuellement la ligue d’athlétisme d’Oran.

Ce stade a été mis à la disposition il y a quelques années au club de foot du M.C.O, mais l’investissement du M.C.O durant toute une période de gérance a consisté à l’achat d’un pot de peinture rouge, pour inscrire le nom du club. C’est tout et au vu de la mauvaise gérance du stade, le stade fut confié à la ligue d’Athlétisme où l’ancien champion d’Algérie et d’Afrique « Habaidia » fut désigné comme directeur et depuis, le stade a connu de grands changements.

La ligue d’Oran d’athlétisme a organisé deux championnats nationaux dans ce stade et ainsi, grâce au nouveau bureau de la ligue que préside le champion Hammour Brahim et ainsi, malgré le manque de budget pour le stade, monsieur Habaidia a su gérer ce site sportif sans que l’Etat dépense un sou, et le stade est maintenu dans un état parfait et nous en parlerons dans un prochain reportage. Aussi l’obstacle que rencontre monsieur Habaidia est l’état d’abandon depuis plus de dix années des bus ou plutôt des carcasses rouillées abandonnés au stade et donc, le gérant actuel ne sait que faire.

Adda.B