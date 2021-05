<span style='text-decoration: underline;'>AID EL FITR</span>:<br><span style='color:red;'>Des cadeaux et des jouets aux enfants malades des hôpitaux</span>

Dans le cadre du programme des diverses activités pour la célébration de la fête de l’Aïd ,les services du Croissant rouge algérien du bureau d’Oran (CRA) ont rendu visite aux enfants malades des hôpitaux et leur ont offert des cadeaux et des jouets.

Le but est d’essayer de permettre à ses enfants de passer une heureuse fête dans une ambiance agréable et de les faire sortir surtout de la routine .Dans le même cadre ils ont également procédé à la distribution de quelque 45 vêtements neufs de l’Aïd aux enfants issus des familles démunies.Ces actions ont été concrétisées grâce à la participation des bénévoles et des bienfaiteurs et viennent s’ajouter à d’autres opérations qui ont été programmées durant le mois de ramadhan à savoir la distribution de f’tours à l’heure de la rupture du jeûne dans les différents restaurants d’el rahma qui relèvent des services du CRA aux SDF et aux passagers ainsi que des couffins de ramadhan constitués de produits alimentaires de base à savoir entre autres ( la farine ,l’huile de table ,la semoule) aux familles défavorisées .

Les services du CRA ont déployé tous les efforts pour notamment le bon accueil à l’heure du f’tour des passagers au niveau des restaurants durant le mois sacré et pour offrir les meilleurs services selon le protocole préventif pour lutter contre la propagation de l’épidémie du covid19. Ils ont veillé durant tout le mois de ramadhan à mener à bien leur travail de bénévolat pour aider les familles nécessiteuses pour leur permettre de passer un bon mois sacré et une joyeuse fête de l’Aïd.

Bekhaouda Samira