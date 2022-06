<span style='text-decoration: underline;'>EL BAYADH</span>:<br><span style='color:red;'>Des camps de vacances au bord de la mer pour 1.200 enfants nécessiteux</span>

Quelque 1.200 enfants de fa milles nécessiteuses de la wilaya d’El Bayadh bénéficient de camps de vacances au bord de la mer, a-t-on appris jeudi du directeur de la jeunesse et des sports (DJS) par intérim Aziz Bakiri.

Le programme supervisé par la DJS en collaboration avec la direction de l’administration locale profite à des enfants âgés entre 7 et 17 ans résidant dans les zones d’ombre des communes de la wilaya. Ces enfants ont été répartis en quatre groupes, le premier, fort de 100 jeunes a pris le départ, en présence du wali Farid Mohammedi, en direction des plages de la wilaya d’Ain Témouchent. Les enfants sont issus des communes de Sidi Slimane, Sidi Taifour, Bougtob et El Khaiter, ainsi que le groupe des scouts de la commune de Tousmouline, en attendant le départ des groupes restants suivant un programme établi pour la saison estivale en cours. Aziz Bakiri a affirmé que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour permettre aux enfants de passer des vacances agréables, sur la base d’un programme éducatif, récréatif, touristique diversifié tout au long de leur séjour, supervisé par des encadreurs de la DJS et ceux des colonies de vacances qui accueillent ces enfants. A noter que la période de camping dure 15 jours pour chaque groupe. Le programme élaboré pour la saison estivale en cours, initié dernièrement par la DJS, a permis l’ouverture de cinq piscines de proximité dans les commune d’El Mehara, Boussemghoun, Chellala, El Ghassoul et Labiodh Sidi Cheikh, ainsi que deux piscines semi olympiques au chef-lieu de wilaya et à Labiodh Sidi Cheikh et deux bassins de nage à Rogassa et à Bougtob. Les travaux de réalisation de quatre piscines couvertes sont en cours dans les communes de Kef Lahmar, Rogassa, Bougtob et Arbouet et ce, dans le cadre des efforts des autorités locales ayant pour objectif l’augmentation des structures de la jeunesse et des sports dans la wilaya.