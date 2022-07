<span style='text-decoration: underline;'>FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS</span>:<br><span style='color:red;'>Des caravanes d’information sillonnent les plages</span>

Les services de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran lancent des portes ouvertes au niveau des centres et des instituts qui relèvent de ce secteur ainsi que deux caravanes d’information sur les différentes spécialités existantes.

Ces caravanes sillonnent les plages des corniches « est » et « ouest » . A cet effet ,elles ont pris le départ de l’institut de formation en bâtiment , la première s’est dirigée vers la plage d’El Mactaà et la seconde vers la plage de Madagh, pour ensuite continuer leurs actions de sensibilisation au niveau des autres plages. Les animateurs de ces journées sensibilisent les estivants sur les formations assurées par ce secteur et leurs donnent des explications et des détails sur les étapes à suivre pour s’inscrire et pouvoir suivre une formation selon leur choix et répondent aux questions qu’ils leurs sont posées pour bien les orienter et aussi les conseiller. Ils distribuent aussi des dépliants d’information .Cette campagne fait partie du programme des activités en préparation de la rentrée de la session de formation de septembre 2022. Pour son bon déroulement et pour essayer de permettre aux citoyens qui sont intéressés de suivre une formation pour pouvoir décrocher un diplôme et par la suite pouvoir exercer un métier pour devenir indépendant financièrement toutes les dispositions sont prises par ces services pour bien faire passer le message et pour montrer l’importance de ces formations pour atteindre les objectifs visés.

Bekhaouda Samira