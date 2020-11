<span style='text-decoration: underline;'>Le chef d’état major a évoqué les attaques contre l’Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>«Des cercles hostiles sont gênés par la ligne nationale honnête et courageuse»</span>

«Nous sommes totalement confiants de l’entière conscience de notre peuple et de sa profonde perception de l’ensemble des enjeux et des défis à relever durant cette période délicate et sensible que vit notre pays», précise très justement le chef d’état-major.

Présidant, ce jeudi, la cérémonie de conversion temporaire de l’hôtel militaire du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de la Covid-19, le chef d’Etat majors de l’ANPO, Said Chanegriha, a frontalement évoqué l’acharnement dont est l’objet l’Algérie et préconisé un sérieux investissement dans la grande capacité du peuple algérien à faire face aux crises et épreuves, pour sortir victorieux de cette énième épreuve. «Ces jours-ci des campagnes acharnées sont dirigées par des cercles hostiles bien connus qui sont gênés par la ligne nationale honnête et courageuse adoptée par les hautes autorités du pays», a affirmé le général de corps d’armée devant un parterre de cadres de la santé militaire. La meilleure façon de faire face à ces attaques sera de «consentir des efforts soutenus à même d’unifier le front interne à travers la mobilisation de l’opinion publique nationale et sa sensibilisation sur les objectifs inavoués des parties ennemies», souligne le chef d’état-major. La communication est donc nécessaire pour mettre en lumière les enjeux de l’heure. Le peuple saura trouver la meilleure posture pour répondre aux cercles haineux. Pour cela, à l’ANP, «nous sommes totalement confiants de l’entière conscience de notre peuple et de sa profonde perception de l’ensemble des enjeux et des défis à relever durant cette période délicate et sensible que vit notre pays», précise très justement le chef d’état-major.

Ces propos tenus en fin de discours mettent en évidence la vigilance de l’institution militaire et l’entière confiance qu’elle voue au peuple algérien. Avant d’en arriver au point de l’acharnement contre l’Algérie, le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire, a évoqué l’objet principal de son allocution. Il a ainsi souligné dans son discours, l’engagement du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire à suivre, sur le terrain, l’état de disponibilité et d’état-prêt des structures de la Santé Militaires. «J’ai dispensé des instructions à l’effet de doter cette infrastructure hôtelière, d’une capacité de (120) lits, de tous les équipements médicaux nécessaires, à l’instar des équipements de respiration artificielle, et d’un staff médical et paramédical qualifié, et de la mettre à la disposition du système de santé publique», a-t-il dit.

Cette mesure exceptionnelle traduit le souci permanent de l’ANP de concrétiser ses engagements envers la patrie et le peuple. «Nous avons mobilisé tous les potentiels de l’Armée Nationale Populaire pour soutenir le système de santé publique, à l’instar de la mise à disposition de notre flotte aérienne pour le transport des équipements et produits médicaux, à partir de la République Populaire de Chine, outre l’entière disponibilité à déployer des hôpitaux de campagne, en cas de nécessité, afin de réduire la pression sur les établissements hospitaliers civils», a ajouté le Général de Corps d’Armée.

Retenons également que le Général de Corps d’Armée a salué les personnels du secteur de la santé nationale, civils et militaires. «Enfin, je tiens à saluer et à réitérer mes vifs remerciements aux personnels du système de santé national, civils et militaires, médecins, infirmiers et administrateurs confondus, pour les immenses efforts et sacrifices consentis avec abnégation, tout au long de cette dangereuse crise sanitaire, au service de leurs confrères atteints de ce virus contagieux», a-t-il dit, ajoutant: «qu’Allah nous prête assistance pour contribuer au progrès de notre armée, à la prospérité de notre valeureux peuple et à la sécurité de notre chère patrie».

