<span style='text-decoration: underline;'>SUITE AUX PERTURBATIONS DANS LA DISTRIBUTION D’EAU </span>:<br><span style='color:red;'>Des changements au sein de la SEAAL</span>

Quelques jours après l’instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de mettre fin auxdits fonctionnements dans le secteur des Ressources en eau, des changements viennent d’être opérés au sein de la SEAAL.

Ainsi, il a été question de mettre fin aux fonctions du directeur général de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger, SEAAL. D’autres responsables de la même entreprise ont été également remerciés. Il s’agit notamment du directeur de l’exploitation de la SEAAL, et des directeurs d’agences de la SEAAL de Aïn Benian, Bordj El Bahri, Zeralda, Chéraga et Ouled Fayet et Draria. D’autres responsables de l’algérienne des Eaux (ADE) ont été également limogés et ce, à cause de leur incapacité à résoudre le problème de l’interruption de l’approvisionnement en eau dans plusieurs wilayas. Cette décision est intervenue suite à des enquêtes ayant dévoilé une mauvaise gestion dans la distribution de l’eau au niveau de la Capitale et de la wilaya de Tipaza. A souligner que le président de la République avait donné des instructions lors de la réunion périodique du conseil des ministres pour trouver une solution aux fréquentes interruptions d’eau potable dans les différentes régions du pays. A rappeler que durant les jours de l’Aïd El Adha passé, les citoyens de plusieurs localités de la Capitale et de Tipaza avaient vécu le calvaire et ce, à cause de l’indisponibilité de l’eau dans leurs robinets. Le directeur général de l’algérienne des eaux (ADE) avait confirmé cette réalité tout en tenant à dire que «Nous avons constaté des arrêts répétitifs lors d’événements nationaux et religieux au niveau des stations de dessalement d’eau de mer». Le Directeur général de l’Algérienne des Eau (ADE), Smain Amirouche avait précisé que son agence a énormément de doutes sur le fonctionnement de certaines installations. Selon lui, des cas de casses, des arrêts répétitifs et des actes de sabotage ont été observés aussi bien à Alger qu’ailleurs. C’est pourquoi, il a été question de déclencher une enquête pour regarder de plus près pour voir l’origine de ces dysfonctionnements qui ont coïncidé, cette fois-ci, avec la fête de l’Aïd.

Noreddine Oumessaoud