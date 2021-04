Des Communes côtières livrées à tous les maux …

Comme chaque année, depuis des lustres, à l’approche de la période estivale, une commission de wilaya et des commissions de daïra sont installées par les pouvoirs publics pour lever les contraintes et résoudre toutes les lacunes qui entravent et pénalisent le bon déroulement de la saison estivale. Améliorer les conditions d’accueil des estivants, assurer l’entretien des plages et de l’environnement urbain, veiller au respect des normes de fonctionnement, de maintenance et de sécurité dans les différents espaces urbains en zone côtière sont autant d’objectifs souvent réduits à des annonces inscrites au registre des promesses et des faux engagements. Comme chaque année en pareille période, les membres de cette commission, des représentants de presque tous les secteurs d’activité, entament des sorties à travers les 35 plages de la wilaya autorisées à la baignade. Un rapport sera ensuite transmis au wali d’Oran qui devra veiller à la bonne exécution des recommandations et des mesures urgentes préconisées par la Commission. Des mesures qui, le plus souvent, sont revendiquées à longueur d’année par certains habitants soucieux de préserver l’image de marque de leur commune côtière et d’atténuer les désagréments vécus parfois au quotidien en certains endroits. Comment comprendre que chaque année la gestion du littoral à travers les communes côtières n’est abordée qu’au registre d’une campagne estivale faisant l’impasse sur la pérennité et la rigueur des actions devant être engagées. Comment croire que des membres d’une commission bien éloignés du terrain local puissent parvenir à surmonter les écueils, les contraintes et les dérives constatés dans gestion et la prise en charge de tous les problèmes de la commune concernée. Le laxisme et les défaillances de bon nombre d’élus locaux, faussement et abusivement installés au chevet de nos communes côtières, ne permettent nullement d’assainir et d’éradiquer les nombreux points noirs recensés chaque année. L’obstruction des allées d’accès aux plages par des constructions sauvages, l’amoncellement des détritus, déblais et déchets en tout genre, la floraison des gardiens de parkings autoproclamés, l’invasion du sable par des parasols et des tables mises en location illicitement, et bien d’autres fléaux nuisent et pénalisent encore non seulement le déroulement des saisons estivales, mais surtout l’image même et la réputation de ces commune côtières oranaises livrées à tous les maux et tous les déplaisirs…

Par S.Benali