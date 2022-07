Des craintes multiples

L’humanité n’est pas sortie de l’auberge. Alors que le virus du Covid -19 fait un retour remarqué, voilà qu’un autre virus, celui de la variole du singe, s’invite avec force faisant craindre le pire dans un monde déjà instable et traversé par des tensions très déstabilisatrices pour l’avenir d’une planète qui s’écrit en pointillés.

Ce samedi, l’Organisation Mondiale de la Santé a rappelé, à travers son directeur général, que la menace est montée d’un cran et qu’il s’agit de prendre très au sérieux la variole du singe. Dans un point de presse,Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’épidémie actuelle de variole du singe constitue une urgence sanitaire mondiale, qui nécessite ainsi une réaction internationale coordonnée, son financement et une collaboration internationale sur le partage des vaccins et des traitements. Une réaction qui n’est pas sans rappeler les premières réactions arrêtées au tout début de l’apparition de l’épidémie du coronavirus.

Et si à ce stade de l’épidémie, la région la plus touchée reste l’Europe, les expériences nous ont enseigné que tout peut aller très vite, et que la propagation du virus peut connaître à tout moment une accélération qui toucherait de manière conséquente l’ensemble des pays du monde. Et même si on sait qu’un vaccin est déjà mis en place et opérationnel, il n’en demeure pas moins que le risque est grand de voir la situation se compliquer et échapper au contrôle.

Et la complexité de la situation vient du fait que nous sommes face à deux virus très virulents et difficiles à circonscrire. La covid conjuguée au variole du singe n’annoncent rien de bon, et les jours à venir seront bien difficiles à vivre dans plusieurs régions du monde. Difficiles au moment où les nouveaux variants du covid ne cessent de muter et de rendre les vaccins limités, n’arrivant à ce jour qu’à éviter les cas graves, mais bien loin de pouvoir éradiquer cette pandémie, avec laquelle nous devons désormais vivre, selon les experts et les spécialistes. Des discours peu rassurants, il faut l’admettre, car les mutations du virus sont multiples et certains peuvent être très virulents et résistants aux vaccins existants.

La sortie du tunnel, avec la propagation de la variole du singe, paraît s’éloigner un peu plus, alors que l’espoir d’une sortie de crise semblait assez proche depuis quelques mois. Mais force est de reconnaître que cet espoir semble reculer ces dernières semaines, et personne ne peut savoir de manière définitive comment toute cette situation sanitaire va se développer dans les semaines et les mois à venir.

Par Abdelmadjid Blidi