<span style='text-decoration: underline;'>COMMEMORATION DU 67èmeANNIVERSAIRE DU 1er NOVEMBRE</span>:<br><span style='color:red;'>Des défilés folkloriques, des compétitions et des représentations théâtrales</span>

Les services de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran (DJS) ont célébré le 67ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale par un programme spécial riche en activités .

A cet effet, pour marquer cet évènement historique important, il a été tenue une exposition sur l’histoire du pays ainsi qu’une représentation de pièces de théâtre et d’autres manifestations tel que des défilés folklorique et sportif au centre ville ainsi que des compétitions et des portes ouvertes sur les activités de ces services.

Ce programme a été notamment concrétisé en coordination avec le mouvement associatif. A l’instar des autres wilayas du territoire national, le1er novembre 1954 à Oran a été vivement commémoré entre autres par des conférences et des débats animés par des académiciens ainsi que des cérémonies pour honorer la famille révolutionnaire, des témoignages vivants sur les faits pour revisiter l’histoire et mettre en exergue les étapes importantes vécues durant cette rude époque.

Bekhaouda Samira