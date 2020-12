<span style='text-decoration: underline;'>PLAGE DES DUNES – CAP FALCON</span>:<br><span style='color:red;'>Des dizaines de palmiers décimés par le vent</span>

Bien que signalé dans nos co lonnes lors d’une précéden te édition, le sujet des dizaines de palmiers plantés le long du boulevard qui longe la plage « Les Dunes » de Cap Falcon, localité relevant de la commune d’Aïn El Türck, requiert à nouveau notre attention et par delà, celle des riverains, en cette période précise marquée par des vents violents qui soufflent sur le littoral oranais.

L’affligeant spectacle de dizaines de palmiers décimés par les rafales de vent, ne peut, en effet, laisser indifférent dans la mesure où ce sont des centaines de millions du trésor public qui partent en fumée. Au prix auquel ont coûté ces palmiers, soit pas moins de 6 millions l’unité, il s’agit d’un véritable scandale financier, dont pouvait se prémunir l’APC d’Aïn El Türck, si le bon sens avait prévalu lors de leur achat. Rappelons que ces palmiers avaient dépéri quelques temps seulement après leur implantation. Le gâchis est encore plus scandaleux car il va falloir soit les remplacer, soit les arracher définitivement, avec toutes les conséquences que cela va induire en dépenses supplémentaires pour la trésorerie publique d’Aïn El Türck. Deux étés sont déjà passés et aucune information n’a filtré sur cette situation ubuesque, ni aucune explication rendue par les responsables concernés, car il s’agit quand même de deniers publics que supportent les contribuables, sans parler des conséquences sur l’attrait touristique censé prévaloir pour un meilleur confort des estivants. Il y a lieu de rappeler qu’un scandale similaire avait défrayé la chronique en 2017, date à laquelle, 1.000 palmiers plantés sur l’autoroute Zéralda-Dar El-Beïda, avaient rendu l’âme quelques mois seulement après leur implantation. Nonobstant le côté scandaleux de l’affaire, l’achat de ces palmiers a révélé une spéculation ignominieuse perpétrée par le fournisseur, une entreprise privée qui avait revendu le lot à la wilaya d’Alger pour le prix de 60 000 DA l’unité, soit 10 fois le prix, alors que le prix réel du palmier, acheté de Biskra, était seulement de 6 000 DA. Et cerise sur le gâteau, ce même fournisseur aurait bénéficié d’une subvention de l’État pour les planter !

Karim.B