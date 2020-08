<span style='text-decoration: underline;'>Réouverture des cafés et restaurants à Ain El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Des dizaines de postes d’emploi récupérés</span>

Dans une région côtière, à l’instar de celle d’Ain El Türck où la ressource financière principale pour des milliers de familles est tirée essentiellement de la saison estivale, la décision d’autoriser la réouverture, entre autres, des cafés et restaurants est salutaire pour des dizaines de jeunes citoyens qui ont perdu leurs postes d’emploi en raison des mesures de confinement édictées à la faveur de la pandémie de la Covid-19 et instaurées par les hautes autorités de l’Etat, par mesure de précaution et de sécurisation de la santé de la population.

La reprise d’un segment de l’activité commerciale, du moins celui concernant les cafés et les restaurants, jusqu’à hier temporairement suspendu, relance en effet graduellement l’économie locale qui coïncide avec la saison estivale, synonyme d’afflux permanent et continu de visiteurs et de vacanciers. Ainsi boosté, le taux de consommateurs particulièrement parmi les estivants occasionnels, ne sera pas sans effet positif sur le chiffre d’affaires des commerçants dont le manque à gagner avait été rudement laminé durant toute cette période. Le réemploi, même timide, est un autre segment qui ressurgit du néant puisque des dizaines de postes d’emploi sont récupérés avec le rappel des anciens employés par les tenanciers d’établissements publics de consommation afin de faire face au rush des citoyens que connait depuis quelques jours la région côtière d’Ain El Türck, marqué par un météo caniculaire.

Hier, au premier jour d’ouverture des cafés où des mesures préventives ont été imposées, les terrasses et les intérieurs des établissements étaient bondés de clients, comme pour vaincre le signe indien et retrouver quelque peu ses marques après une longue hibernation les ayant éloignés de leurs lieux de rencontre privilégiés. Dans une ambiance bon enfant, le rire franc, les anecdotes nées de ce premier effet de retrouvailles avec les anciennes habitudes et le plaisir de déguster le plus normalement du monde un « café presse », n’ont pas manqué, notamment pour les serveurs qui se seraient trompés sur les commandes en servant un thé à la place du soda demandé et ainsi de suite pour entendre dire par certains qu’eux aussi ont perdu le reflexe.

Eux aussi sollicités, les établissements de restauration rapide n’ont pas chômé dès les premiers coups de salve. Fortement pourvoyeurs de postes d’emploi, ces commerces rouverts, tables et chaises déployées sur les terrasses attenantes, tranchaient désormais avec l’image de la ville morte que renvoyaient les rideaux tristement baissés.

Il reste à espérer qu’habitants et vacanciers fassent preuve de prise de conscience face à la pandémie afin de ne pas aggraver la situation par des comportements inappropriés au risque de se voir réinstaurer des mesures de confinement partiel.

Karim Bennacef