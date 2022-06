<span style='text-decoration: underline;'>Manque d’eau, défaillances dans l’électricité et irrégularité de la collecte des ordures…</span>:<br><span style='color:red;'>Des dysfonctionnements en quête de solutions à Aïn El Turck</span>

L’exaspération et la sidération sont perceptibles en ce début des grandes chaleurs sur la place d’Aïn El Turck où les absurdes et inexpliquées privations, qualifiée d’incartades par la vox populi, qui compliquent lamentablement le cadre de vie, constituent le sujet principal dans les discussions.

«Les hommes des cavernes ne nous envieraient certainement pas. La différence entre leur époque et la nôtre réside à travers la pierre silex et le briquet, usités pour allumer un feu. Il existe un large et profond fossé entre le discours et la pénible réalité du terrain », ont fait remarquer des habitants consternés avant de renchérir avec sarcasme «puisque nos doléances atterrissent dans des bureaux terrassés par la canicule et bercés par les ronflements sonores des adeptes de la sieste, nous devrions, dans ce cas de figure, opter peut être pour la plantation d’un grand totem au milieu de la place du 20 août 1956 et danser ‘’La Lambada’’ tout autour pour chasser le mauvais sort .

Il se pourrait ainsi que la poisse que traîne Aïn El Turck depuis des lustres disparaitra ». D’autres déclarations encore plus pertinentes et saupoudrées d’humour noir ont été formulées par des habitants, vivement désappointés par cette piètre situation, domiciliés dans différentes zones du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck où les plages ont commencé à être prises d’assaut ces derniers jours par des vacanciers en quête d’un cadre agréable de séjour. Une utopie ostentatoire finalement en ces temps caniculaires, exposés aux mirages, dans laquelle ils se sont hélas encastrés.

« La récente décision d’interdire temporairement la circulation aux engins des colporteurs d’eau à Aïn El Turck ressemble à s’y méprendre au geste benêt de celui qui veut cacher le soleil avec un tamis », ont ironisé à ce propos des riverains de la localité de Bouisseville. Selon les informations glanées par notre journal, certaines familles, venues de différentes régions du pays pour une prospection des lieux et ce, en vue de décider d’un éventuel séjour sur cette côte après les examens, ont cependant rapidement déchanté en constatant l’aberrant.

Ce triste état de fait est à l’origine d’une large diversité de répercussions négatives sur les conditions de vie pour la population et par ricochet sur celui de séjour pour les estivants.

« A mon humble avis, il y a longtemps que nos responsables auraient dû retrousser leurs manches jusqu’aux aisselles pour mener à temps et à bien des opérations régulières avec un suivi rigoureux à même d’apporter des correctifs, qui permettront d’améliorer les conditions d’accueil pour les vacanciers d’une part et du cadre de vie de la population de cette contrée d’autre part » a fait remarquer avec dépit un habitant de la municipalité d ’Aïn El Turck avant d’ajouter avec une humeur bilieuse «ce n’est pas en lançant précipitamment des opérations d’embellissement, que nous parviendrons à leurrer notre monde et le convaincre ainsi à nous accorder de bonnes notes. L’Aep, l’électricité et l’irrégularité de la collecte des ordures auraient dû être depuis longtemps solutionnés à Aïn El Turck. Si le problème demeure toujours pendant en dépit des promesses c’est qu’il y a un gros os. Il faudrait alors procéder à un désossement ».

Rachid Boutlélis