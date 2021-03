<span style='text-decoration: underline;'>Front de Mer</span>:<br><span style='color:red;'>Des efforts pour la protection du Talus</span>

Les visiteurs du Front de mer défigurent ce boulevard avec des actes d’incivisme notamment le rejet anarchique des déchets, résultats, ces déchets jonchent le talus en bas de cette vitrine de la ville. Un constat amer qui nécessite à chaque fois la mobilisation des agents de propreté pour faire face a cette situation.

Ils risquent leur vie pour nettoyer ce talus. Pour remédier à ce problème, un travail débutera le 27 du mois en cours par la direction de l’environnement de la wilaya d’Oran et une association locale ainsi que la protection civile et la commune d’Oran pour le nettoiement de ce talus ainsi que la plantation des lauriers pour le fixer afin de donner un nouveau visage à cette zone. Une campagne de sensibilisation sera également lancée dans ce cadre pour inciter les visiteurs à ne pas jeter les déchets sur place. Par ailleurs et dans le cadre des efforts de la préservation des espaces verts à Oran, la direction de l’environnement de la wilaya a classé récemment 04 alignements d’arbres et deux espaces verts à Oran suite à une décision du wali.

Le classement concerne le jardin de Sidi Mhamed, l’alignement d’arbres sur le boulevard de la Soummam, la rue Larbi Tebessi, le boulevard de l’ALN et la rue Mohamed Khemisti au centre ville d’Oran et une forêt à Hai Khemisti à Bir El Djir. Notons que la superficie des espaces verts à Oran est de 3M2 seulement pour chaque habitant.

Un chiffre qui reste en deçà des attentes comparativement à la norme internationale qui est de 10M2. Les espaces verts sont indispensables pour chaque grande ville. Ils ont un impact sanitaire positif selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) qui explique dans un rapport que les espaces verts apportent de nombreux bienfaits à la santé publique, notamment en termes de relaxation psychologique et de réduction du stress, d’augmentation de l’activité physique et de réduction potentielle de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et à la chaleur excessive, pour ne citer que quelques-uns des facteurs nuisibles du milieu urbain.

Le rapport conclut qu’il est nécessaire d’aménager des petits espaces verts localisés à proximité des habitations et des lieux de vie des populations, ainsi que des espaces verts plus étendus dotés d’installations publiques de loisirs (comme les terrains de jeu) et permettant d’interagir avec la nature. Les villes disposant d’espaces verts attrayants et bien connectés peuvent offrir à leurs résidents un cadre sécuritaire leur permettant de pratiquer une activité physique et de loisirs, de se déstresser et d’engager des contacts sociaux.

Fethi Mohamed