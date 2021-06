<span style='text-decoration: underline;'>Transport ferroviaire</span>:<br><span style='color:red;'>Des employés de la SNTF perturbent le trafic</span>

Au lendemain de l’annonce, par la SNTF, de l’application du décret présidentiel 21-137 du 7 avril 2021, fixant le salaire national minimum garanti (SNMG), à 20.000 dinars, des travailleurs de cette entreprise publique ont mené hier une grève inattendue, causant des perturbations notamment dans la banlieue d’Alger.

En effet, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a indiqué hier dans un communiqué que « le trafic des trains a été perturbé, dimanche, notamment dans la banlieue d’Alger suite à un arrêt de travail sans préavis ». En détaillant, la SNTF souligne dans son communiqué posté sur sa page Facebook, que cette grève, tenue par un bon nombre d’employés et de conducteurs de trains, est intervenue sans préavis. « Suite à un arrêt de travail sans préavis, observé par un certain nombre de personnels roulants de l’entreprise, une perturbation a été enregistrée la matinée de ce dimanche 27 juin 2021, dans la circulation des trains dans certaines lignes, notamment dans la banlieue d’Alger », précise-t-on.

A travers cette action, les travailleurs rejettent la décision de l’entreprise qui a mis en avant le principe de la transparence depuis l’installation de la nouvelle direction. D’ailleurs, toutes les décisions ont été partagées à travers les réseaux sociaux de l’entreprise et les travailleurs ont été dans la quasi-totalité des réunions impliqués.

Sur ce point, la SNTF a précisé, concernant l’effet rétroactif de l’augmentation du SNMG à partir de juin 2020, que le partenaire social a été contacté et invité à s’asseoir à la table de dialogue, au cours du mois de mai, afin de fixer un calendrier de versement des rappels aux travailleurs, en tenant compte de la situation financière critique que traverse l’ institution.

A rappeler que la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé samedi l’application du décret présidentiel fixant le salaire national minimum garanti (SNMG) à 20.000 dinars à compter de juin 2021. La SNTF avait ajouté que la question relative à l’écart de 500 dinars qui équivaut au point indiciaire 82 sera examinée ultérieurement sous l’angle de l’augmentation du salaire de base et de l’actualisation de la grille des salaires.

Dans ce cadre, la direction de la SNTF a tenu à souligner son attachement à la préservation de la société et des acquis des travailleurs dans le respect des dispositions et des lois en vigueur.

A travers, ce genre d’action sans préavis, le citoyen demeure le seul perdant qui souffre pour trouver des moyens de transports. Ces débrayages causent également des pertes énormes pour la société, qui semble être déjà dans un état financier très critique.

Noreddine Oumessaoud