<span style='text-decoration: underline;'>Bordj Badji-Mokhtar</span>:<br><span style='color:red;'>Des enseignantes victimes d’une agression dans leur domicile</span>

Un groupe d’enseignantes du primaire a été victime d’une agression physique et du vol de leurs biens dans leur domicile collectif à Bord Badji-Mokhtar par une bande de malfaiteurs, a-t-on appris mardi auprès de la direction de l’Education de la wilaya.

Les enseignantes, au nombre de neuf, ont été admises à l’hôpital et placées sous contrôle médical, dont deux dans un état grave, suite à l’agression physique à l’arme blanche qu’elles ont subie. Des dispositions légales et administratives ont été aussitôt prises pour la prise en charge psychologique et sanitaire de ces enseignantes, après cette «agression sauvage et inédite, étrangères aux m£urs des habitants de Bordj Badji-Mokhtar», a affirmé le directeur de l’Education, Mohamed Mazer. Les autorités compétentes ont été alertées pour prendre les mesures légales nécessaires, identifier les auteurs de cette agression à l’arme blanche et les présenter à la justice pour que ne se reproduise pas ce type d’agression «lâche», vivement condamnée par les différentes organisations syndicales et la société civile à travers des communiqués de dénonciation et d’appel à la protection des personnels de l’Education.