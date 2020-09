La décision prise par le président de la République, lors du dernier conseil des ministres, de mener une guerre frontale et totale contre la criminalité dans les grandes agglomérations a été accueillie avec grande satisfaction par la population algérienne. Tous ceux que l’on a approché pour avoir leur avis sur la question ont clairement affiché leur satisfaction quant à cette décision, et plus que tout autre ils ont applaudi des deux mains le fait, d’exclure les personnes condamnées, membres de ces bandes criminelles, des procédures de grâce.

Tout le monde est unanime pour dire que cette exclusion pèsera lourd dans la lutte contre le crime organisé qui est devenu une source d’inquiétude et de peur pour les Algériens. Car il faut bien le reconnaître, les familles algériennes ont peur aujourd’hui et courent tôt vers leurs maisons pour s’enfermer à double tour de crainte de tomber entre les mains de ces voyous qui, sont devenus de vrais caïds dans plusieurs cités, où ils dictent leur loi à des centaines voire des milliers de citoyens.

L’autorité de l’Etat a reculé dans ces endroits où ces bandes organisées et lourdement armées ont pris le pouvoir. D’ailleurs, le président de la République a été très clair à ce sujet et n’a pas manqué de relever cette inadmissible démission, faisant un diagnostic implacable sur cette inacceptable situation, ordonnant de «lutter sans relâche contre le phénomène de bandes criminelles de quartiers qui ont connu un pullulement ces dernières années, notamment dans les grandes villes à la faveur de la faiblesse de l’autorité de l’Etat, d’où l’impératif renforcement des mesures coercitives en vue de protéger les citoyens et leurs biens, de ces bandes criminelles qui sèment le chaos, terrorisent les citoyens et s’adonnent au trafic de drogue en se servant de l’argent sale».

Oui le mot est dit « la faiblesse de l’autorité de l’Etat » a laissé les citoyens face à ces bandes qui se sont permis tous les excès et tous les dépassements. Mais les choses ont changé aujourd’hui et la peur doit changer de camp demain. Ces criminels n’auront plus la main libre et ne pourront plus continuer à terroriser des cités entières. Ils répondront de leurs méfaits et ne bénéficieront d’aucune clémence de la part de l’Etat, à commencer par la grâce qui leur était accordée par le passé. Ils payeront et lourdement pour tous leurs actes.

Par Abdelmadjid Blidi