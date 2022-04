<span style='text-decoration: underline;'>PORTS DE PECHE</span>:<br><span style='color:red;'>Des espaces de vente de poissons directement aux consommateurs</span>

Durant ce mois de Ramadhan, les poissons sont vendus directement aux consommateurs au niveau des ports de pêche de la wilaya. En effet, des points sont désignés au niveau des ports de pêche d’Oran, de Cristel et d’Arzew pour vendre ce produit en détail du producteur aux citoyens.

Cette initiative des services de la direction de la pêche a pour but de permettre aux consommateurs d’acheter du poisson frais à des prix assez raisonnables surtout que durant cette période les prix augmentent considérablement. A cet effet, toutes les dispositions sont prises pour permettre l’accès des citoyens au niveau de ces ports pour pouvoir rejoindre ces espaces où les poissons sont étalés et proposés à la vente. Des équipes de vétérinaires viennent pour contrôler la qualité des poissons proposés à la vente pour la protection des consommateurs et pour éviter aussi les intoxications.

Bekhaouda Samira