<span style='text-decoration: underline;'>EDUCATION</span>:<br><span style='color:red;'>Des examens de professionnalisation pour 2349 enseignants des trois cycles</span>

La direction de l’éducation de la wilaya d’Oran a organisé les examens de professionnalisation des enseignants.

Ces épreuves font partie du programme au titre de l’année 2022 et vont leur permettre de pouvoir passer à un grade supérieur dans l’enseignement . Cette action a été réalisée au profit de quelque 2349 candidats qui relèvent des trois cycles de l’éducation à savoir du primaire ,du moyen et du secondaire qui postulent pour 196 postes pédagogiques.

Ces examens ont porté sur plusieurs matières et se sont déroulés au niveau de 08 centres d’examens répartis à travers la wilaya. Le but de ce programme est d’améliorer, de développer et d’élever le niveau dans ce secteur et de perfectionner les enseignants dans l’exercice de leur fonction. Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19 et passer les examens en toute sécurité , toutes les dispositions ont été prises pour le respect ferme de l’ensemble des consignes préventives à travers les centres d’examens.

Bekhaouda Samira