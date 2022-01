<span style='text-decoration: underline;'>Le wali Said Sayoud</span>:<br><span style='color:red;'>Des expositions d’artisanat lors des prochains Jeux méditerranéens</span>

Des expositions d’artisanat se tiendront lors des Jeux méditerranéens prévus en été 2022 à Oran pour mettre en exergue le patrimoine culturel algérien et le présenter aux invités de cet événement sportif international, a annoncé mercredi le wali Said Sayoud.

Dans une déclaration à la presse, en marge d’une exposition de Yennayer 2972 au Centre des conventions Mohamed Benahmed à l’occasion de la célébration du nouvel An amazigh, le wali a déclaré compter «organiser des expositions d’artisanat lors des Jeux méditerranéens qu’abritera Oran pour mettre en valeur les traditions et coutumes du legs culturel algérien». Dans ce cadre, une grande exposition d’artisanat traditionnelle sera programmée au niveau du village olympique et une autre au niveau de maisons de la culture, d’établissements hôteliers et de centres touristiques qui accueilleront les invités de ces jeux et leur permettront de connaître le patrimoine culturel algérien, a-t-il souligné. De son côté, le directeur de l’animation, développement des festivals et promotion de l’excellence chez les jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports, Berrahal Nadir, a affirmé que le choix du ministère porté pour Oran pour organiser l’exposition de Yennayer 2972 célébrant le nouvel an amazigh, vise à promouvoir les prochains Jeux méditerranéens et à susciter l’engouement chez les jeunes algériens pour vivre cet événement sportif.

L’exposition, organisée sous le slogan «Algérien et fier de mon amazighité», à laquelle prennent part plus de 300 exposants et participants de 52 wilayas, a pour objectif de mettre davantage de lumière sur le patrimoine culturel, les coutumes et les traditions que recèlent différentes wilayas du pays, en plus de consacrer chez les jeunes la culture de célébration des fêtes nationales, selon le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Siefi Yacine. Cette exposition comporte une mosaïque de coutumes et traditions des différentes wilayas du pays qui reflète la diversité du patrimoine culturel algérien, mettant notamment en valeur le savoir-faire des ancêtres dans la préparation de plats traditionnels dont Cherchem, Barboucha, Merdoud et Chakhchoukha offerts les 12 et 13 janvier.

Cette manifestation de deux jours constitue une occasion pour les exposants en costumes traditionnels de mettre en exergue leur savoir faire dans la préparation de gâteaux traditionnels et de pâtes alimentaires qui garnissent les tables lors de la fête de Yennayer, ainsi que pour l’étalage de produits agricoles locaux, objets en cuivre, argile et poterie et ustensiles domestiques et tapis portant des motifs inspirés du patrimoine amazigh.