<span style='text-decoration: underline;'>Protestation contre la liste des bénéficiaires des 5OO logements LPL d’EL Ançor</span>:<br><span style='color:red;'>Des familles sinistrées se rassemblent devant le siège de la daïra</span>

Des dizaines de personnes, mécontentes de la liste des bénéficiaires des 500 logements de formule LPL de la municipalité d’El Ançor, ont pris d’assaut, dans la matinée d’hier, dimanche, le siège de la daïra d’Aïn El Turck.

Les protestataires, parmi les quels figuraient un grand nombre de femmes, ont dénoncé le fait d’avoir été lésés dans la confection de la liste des bénéficiaires de ces logements. « À l’annonce de la prochaine distribution, nous avons naïvement pensé que c’était synonyme de la fin du calvaire dans lequel nous tentons de survivre avec nos familles depuis des années. Hélas nous avons constaté à nos dépends que nous allons encore souffrir le martyre au vu de la sordide tournure des évènements », se sont insurgé avec amertume une groupe de mécontents, abordés sur les lieux du rassemblement, avant de renchérir sur un ton sarcastique « nous avons relevé sur la listes des bénéficiaires certains noms de personnes, qui ne résident pas dans la municipalité d’El Ançor ».

Notons que la salle de conférence de la daïra d’Aïn El Turck a abrité une réception des ces protestataires, qui ont été reçus par groupe de quatre personnes, entre hommes et femmes. Le chef de daïra et le secrétaire général ont écouté et pris note des doléances de chacun d’entre eux. A l’heure où nous mettons sous presse, le défilé des ces mécontents devant les responsables locaux cités, continuait toujours. Signalons aussi qu’un important dispositif des forces l’ordre a été déployé autour et à l’intérieur du siège de la daïra et ce, afin d’éviter tout éventuel dérapage. Aucune intervention n’a été signalée.

Il convient de signaler dans ce morbide contexte que l’affichage des listes des bénéficiaires de logements, toute formule confondue, a constitué ces dernières années l’une des principales revendications, lors des rassemblements à répétition, qui ont regroupé régulièrement des familles sinistrées devant les sièges des quatre municipalités que compte la daïra d’Aïn El Turck. Les responsables des municipalités côtières semblent vraisemblablement confrontés à un véritable casse-tête chinois pour confectionner leurs listes.

Un membre du comité de quartier de St Germain, abordé à ce propos n’est pas allé du dos de la cuillère pour déplorer avec une pointe de dépit « que l’arrêt des travaux du projet de réalisation d’une cité de 300 logements LPL dans le quartier d’El Bahia, qui ont été lancés en 2013 par l’ex-wali d’Oran, M. Boudiaf, en l’occurrence, inquiète grandement les familles postulantes ». Notons en effet, que le lancement de ce projet de 300 logements a suscité une grande satisfaction chez ces familles, qui ont malheureusement rapidement déchanté une année après en apprenant l’arrêt des travaux suite à la défaillance de l’entreprise, qui a été chargée de sa réalisation.

Le chantier a été finalement relancé un peu plus de deux mois auparavant. Ce quota devra en principe être attribué aux mal-logés de la daïra de Ain El Turck. Il est fort probable que la faible offre, qui fait face à une forte demande, suscitera en toute vraisemblance le mécontentement de nombre de postulants. En effet, entre temps la demande s’est amplifiée encore au gré des familles sinistrées, venues de différentes régions du pays, notamment de l’Oranie, qui se sont installées dans les bidonvilles, essaimés à travers la contrée côtière d’Aïn El Turck et dont les plus importants sont répertoriés dans le chef-lieu. Le projet de réalisation d’une cité de 500 logements LPL à El Qaria, dépendant de la municipalité de Bousfer, ne sera probablement pas en mesure de satisfaire la demande considérable des familles postulantes, qui dépasse les 4.000 demandes. Il faut signaler qu’outre les occupants des bidonvilles et les demandeurs de logement ayant déposé des dossiers, il y a plusieurs années, de nombreuses familles squattent aussi des biens communaux, notamment le théâtre de verdure de Trouville et des centres de colonies de vacances.

Des familles qu’il faudrait aussi reloger pour permettre à la municipalité de récupérer ses biens. Notons dans ce contexte que l’ex-chef de l’exécutif de la wilaya d’Oran s’était enquis lors d’une visite de travail du taux d’avancement des travaux de réalisation de la cité de 300 logements LPL, sise dans le quartier d’El Bahia, dans la municipalité d’Aïn El Turck, qui étaient à cette époque à l’arrêt. Il avait exhorté les responsables locaux de relancer les travaux de ce projet dans les plus brefs délais. Signalons aussi dans ce contexte que l’élaboration de la liste des bénéficiaires des 50 logements formule LPA, situés sur la partie haute de la localité de Bouiseville, avait été, au début, vivement contestée par les postulants, qui ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié « de favoritisme dans la confection de cette liste ». Celle-ci a été annulée par l’ex- wali d’Oran, qui avait ordonné une enquête au cas par cas des bénéficiaires.

Rachid Boutlélis