<span style='text-decoration: underline;'>SÉISME À ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>Des fissures dans des maisons à Arzew, pas de pertes humaines</span>

Le séisme de magnitude 5,1 qui a eu lieu dimanche soir, à Oran, a causé des fissures dans des maisons dans la commune d’Arzew (40 km à l’est du Chef-lieu de la wilaya), sans enregistrer de pertes humaines, a-t-on appris de la direction locale de la Protection civile.

Immédiatement après le séisme, les services de la Protection civile, sous la supervision du directeur de wilaya, le colonel Souiki Mahfouz, ont effectué des sorties à travers l’ensemble de la région pour s’enquérir de la situation, tout en mobilisant tous les moyens matériels et humains, a précisé à l’APS, le responsable de communication le capitaine Abdelkader Bellala. Des fissures ont été enregistrées dans des maisons au niveau de la commune d’Arzew, alors qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée, a-t-il indiqué. Un tremblement de terre de magnitude 5,1 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistré dimanche à 20h17 à Gdyel, dans la wilaya d’Oran, a annoncé le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG). L’épicentre de la secousse a été localisé à 12 km au nord de Gdyel (wilaya d’Oran), selon la même source. Le séisme a été suivi de deux autre secousse de magnitude 4.0 et 3,2 dont l’épicentre a été localisé à 20 km au nord de Gdyel.