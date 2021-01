<span style='text-decoration: underline;'>Tébessa</span>:<br><span style='color:red;'>Des fonctionnaires du trésor public de la wilaya arrêtés pour détournement de fond publics</span>

Les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Tébessa ont appréhendé des fonctionnaires du trésor public et un fournisseur impliqués dans une affaire liée au détournement de fonds publics, a indiqué vendredi, la cellule communication et des relations publiques de ce corps de sécurité dans un communiqué de presse.

La même source a précisé que dans le cadre des efforts des services de la sûreté de wilaya œuvrant à traiter diverses affaires de corruption notamment celle relatives au détournement de fonds publics, la même brigade a ouvert une enquête approfondie au niveau du trésor public, qui a permis de découvrir des «détournements financiers effectués à travers des documents comptables falsifiés». L’enquête dans cette affaire de détournement de l’équivalent de 20 millions de dinars s’est soldée par l’arrestation de onze (11) personnes (fonctionnaires au trésor public et un fournisseur) a-t-on encore noté. Après le parachèvement des procédures d’usage, en coordination avec le parquet à compétence, les mis en cause ont été présentés devant le tribunal prés le tribunal de Tébessa qui a ordonné le placement sous mandat de dépôt des deux principaux accusés, un cadre gestionnaire au trésor public et un fournisseur, a relevé le communiqué. Les neuf (9) autres personnes impliquées dans cette affaire ont été relaxés, a-t-on souligné ajoutant également que le jugement dans cette affaire a été reporté.