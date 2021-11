<span style='text-decoration: underline;'>Pour parer à une éventualité 4ème vague de la pandémie</span>:<br><span style='color:red;'>Des générateurs d’oxygène installés dans les hôpitaux à Oran</span>

La troisième vague de la pandémie a Oran a été caractérisée comme partout au niveau national par une grande pression sur l’oxygène médical.

La demande était tellement importante que la production ne pouvait pas y répondre. Une situation qui a affecté la prise en charge des cas du Covid-19 dans les établissements hospitaliers et même à domicile avec la pénurie constatée des bouteilles et les concentrateurs d’oxygène durant cette période difficile. Les services concernés veulent éviter que le problème se reproduise lors d’une éventuelle 4ème vague. C’est pour cela que des générateurs d’oxygène ont été installés par des donateurs dans quelques hôpitaux à Oran.

Selon Boubaker Djilali, secrétaire général de la direction et de la population de la wilaya d’Oran, «l’hôpital d’El Kerma a été doté de deux générateurs, ils sont en pré-installation, le 3ème au niveau de l’hôpital Medjbar Tami à Ain El Turck, il y’a un autre au niveau de l’hôpital En-Nedjma, et nous avons une promesse pour deux générateurs au centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO)», dira notre interlocuteur. Le secrétaire général a rassuré que l’approvisionnement des hôpitaux actuellement se fait normalement, «actuellement tout se passe bien, et les hôpitaux sont régulièrement approvisionnés en oxygène médical. Les générateurs vont aider à couvrir selon le nombre des malades et les capacités de chaque générateur » précise- t-il.

Par ailleurs, et pour renforcer les capacités de stockage d’oxygène médical à Oran, l’usine d’oxygène «Rayan ox », la plus grande unité privée de production de gaz industriels en Algérie, a réussi la constitution d’un stock d’un million de litre d’oxygène médical, selon son gérant Tazi Mohamed El Amine. Cette usine est rentrée en service depuis le mois de septembre dernier, et a contribué largement à faire face à la pression sur l’oxygène médical constaté lors de la 3 ème vague de la pandémie.

Les camions de « Rayan Ox ont approvisionné plusieurs hôpitaux dans les différentes wilayas du pays. En septembre dernier, le ministre de l’industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed à salué la réalisation de cette usine qui représente un investissement de 450 milliards de cts. Il a également mis en avant la coordination entre les différents secteurs pour accélérer sa mise en service comme les ministères de l’énergie, l’industrie et les affaires étrangères suite aux directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Cette importante usine est composée également d’unités de production de protoxyde d’azote, l’acétylène et le dioxyde de carbone et une capacité de remplissage de 5000 bouteilles par jour de gaz médicaux et industriels.

Notons que le ministre de l’Industrie Pharmaceutique, le Dr Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a appelé à Alger, les principaux producteurs d’oxygène médical en Algérie à la constitution d’un stock stratégique selon les capacités de stockage maximales des différentes unités de production, indique un communiqué du ministère. Des équipes d’inspecteurs seront chargées d’assurer un contrôle hebdomadaire, et de veiller au strict respect de ces capacités de stockage, selon la même source.

La réunion a été l’occasion de rappeler les mesures prises par le ministère de l’Industrie Pharmaceutique pour augmenter la capacité de production ainsi que les capacités de stockage estimées à 4,2 millions de litres. Ont pris part à cette réunion Linde gas, Calgaz, Sidal Gas, Aures gaz, Rayanox, Maghrébine des gaz médicaux MGM et les Gaz industriels Oran, en présence des cadres de l’administration centrale et de l’inspection générale du ministère. Le ministre de l’Industrie Pharmaceutique a également instruit l’ensemble des producteurs d’assurer les différentes opérations de maintenance et de réparation dans les meilleurs délais.

La réunion a également permis de passer en revue l’état des engagements des producteurs nationaux et des différents établissements hospitaliers ainsi que l’état de recouvrement et les arriérés de paiement. Concernant la problématique des bouteilles d’oxygène, le ministre de l’Industrie Pharmaceutique a instruit tous les opérateurs de déclarer leurs parcs bouteilles, ainsi que les états de stock.

Ils sont également tenus d’organiser le système de distribution des bouteilles d’oxygène et de coopérer avec les services territorialement compétents pour assurer la vente conformément à la réglementation en vigueur, conclut le communiqué.

Fethi Mohamed