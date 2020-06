<span style='text-decoration: underline;'>Yaghmoracen </span>:<br><span style='color:red;'>Des habitants réclament la pose de ralentisseurs</span>

Des habitants de la cité Yaghmoracen de la délégation communale d’El Othmania, ont lancé un appel au wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui pour la pose de ralentisseurs sur l’avenue principale de cette cité dont la route a été récemment bitumée, elle relie le 3ème au 2ème boulevard périphérique en passant par le tribunal de Yaghmoracen.

Les habitants ont salué l’opération de bitumage et d’entretien de cette route mais ils ont affirmé que la réalisation de ces ralentisseurs est devenue une nécessité, comme des automobilistes circulent à vive allure, ce qui représente un grand danger pour la vie de leurs enfants, notamment avec le passage quotidien de dizaines de bus de la ligne “4G”.

Les habitants ont rappelé que plusieurs administrations publiques se situent sur cette route et des dizaines de citoyens se rendent quotidiennement sur place et ils sont obligés de passer la route. Parmi ces lieux, figurent une résidence universitaire, un tribunal, un Cem, des magasins commerciaux et un grand espace vert qui a remplacé l’ancienne agence routière.

A cela s’ajoute au fait que cette route se situe au milieu de la cité 1180 logements.

Fethi Mohamed