<span style='text-decoration: underline;'>CITÉ LPA À BELGAID</span>:<br><span style='color:red;'>Des habitants réclament l’amélioration de leur cadre de vie</span>

Les habitants des cités LPA de l’Opgi à Belgaid ont lancé un appel aux services concernés pour mener des actions afin d’améliorer leur cadre de vie. Selon Chergui Omar, l’un des représentants de ces habitants, les habitants des cités 154 E, 189 et les futurs habitants de la cité 159 font face à un cadre de vie médiocre.

«Cela fait 4 ans qu’on appelle à l’enlèvement de tonnes de détritus qui sont situées à côté de l’école primaire Beloud Khatir entre les cités 159 et 154e. Mais personne n’a bougé le petit doigt. Ces détritus affectent quotidiennement les habitants, avec la prolifération des rats et des chiens errants, comment nos enfants peuvent rejoindre l’école dans cette situation ?» dira-t’il. Avant d’ajouter: «nous avons adressé plusieurs doléances à 3 walis de suite et plusieurs directeurs du logement et de l’Ogpi, et récemment le maire de Bir El Djir, pour réclamer l’enlèvement de ces détritus, mais en vain, ce qu’on veut c’est un meilleur cadre de vie pour les habitants, qui habitent à quelques encablures du village méditerranéen » ajoute t-il. Sur place, ces cités manquent considérablement d’espaces verts et d’aires de jeux. Un stade combiné a été réalisé récemment, mais les habitants espèrent d’autres projets pour que ces cités puissent retrouver leurs éclats. Chergui Omar diffuse périodiquement des vidéos sur les réseaux sociaux pour attirer l’attention des services concernés sur les problèmes constatés au niveau de ces cités, notamment, la prolifération des chiens errants. Notre interlocuteur a salué l’intervention de la délégation communale de Belgaid et l’entreprise Eremeso pour la réparation de quelques points lumineux, comme l’éclairage public faisait défaut sur place.

Fethi Mohamed