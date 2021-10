<span style='text-decoration: underline;'>ST ROCH, TROUVILLE, BOUISEVILLE, CAP FALCON ET BOMO PLAGE</span>:<br><span style='color:red;'>Des habitants revendiquent l’installation de passerelles</span>

Des habitants des localités de St Roch et de Trouville, dépendantes administrativement du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck, se sont rapprochés de notre journal pour exprimer leur vive inquiétude au sujet des excès de vitesse sur la route nationale N°2, qui longe leur lieu de résidence tout en revendiquant l’installation d’une passerelle, synonyme de la fin de leur angoisse.

« Nous avons tous peur pour nos enfants, qui sont dans l’obligation de traverser cet axe routier tous les jours pour se rendre à leur établissement scolaire. Même nous autres adultes nous traversons cet axe routier en faisant très attention. Des chauffards n’hésitent pas à appuyer sur le champignon sans se soucier du danger dont ils exposent ainsi les piétons. Il y a en plus ces motards, qui foncent à grande vitesse en effectuant des manoeuvres dangereuses » ont fait remarquer avec amertume des riverains de la localité de Trouville.

Le même son de cloche s’est fait entendre chez d’autres interlocuteurs domiciliés dans les localités mitoyennes de St Roch et de Bouisseville. D’autres habitants du village côtier de Cap Falcon et des petites localités limitrophes, abordés à ce sujet, ont abondé dans le même sens.

« La route reliant Cap Falcon au complexe les Andalouses est extrêmement dangereuse pour les piétons, qui tentent de la traverser sans prendre un maximum de précautions. Les véhicules roulent à une très grande vitesse sur cet axe et gare à celui qui ne traverse pas en courant et encore cela n’est pas évident. L’installation d’une passerelle demeure la seule solution sur cette route, qui a déjà fait des victimes parmi les piétons » ont confié des habitants vivement désappointés de la localité Bousfer Plage avant de renchérir « à la tombée du soir, c’est encore pire, notamment avec la criarde défaillance de l’éclairage public, et gare à celui qui ne court pas pour traverser. Imaginez un peu le problème des personnes âgées ».

Il importe de noter dans ce contexte, qu’au cours du début de l’année 2015, une proposition a été formulée par la daïra pour la réalisation de deux passerelles métalliques sur la route, reliant le village côtier de Cap Falcon aux Andalouses, pour être soumise à l’approbation de la wilaya d’Oran. Il s’agissait du projet de réalisation d’une passerelle à hauteur de la plage de Bomo pour un montage financier estimé à 11,8 milliards de centimes et d’une autre au niveau de Bousfer Plage pour le même montant. La réalisation de ce deux ouvrages a été décidé dans le souci d’assurer un maximum de sécurité d’une part à la population demeurant dans cette zone située, sur le territoire de la municipalité de Bousfer, et d’ autre part aux millions de vacanciers, qui fréquentent les plages de cette partie d’Aïn El Turck.

L’annonce de cette initiative a suscité la satisfaction de la population, qui a malheureusement rapidement déchanté en ne voyant rien venir. Un autre mirage, qui s’évapore dans l’air iodé et laisse la population dans l’expectative .

Il convient de souligner à l’encre rouge à ce sujet que, selon le constat établi sur les lieux, le piéton s’expose à de grands risques en traversant pour se rendre d’un côté ou d’un autre de cet axe routier, réputé à grande vitesse. Notons également que les deux projets d’utilité publique en question ont été inscrits en 2015 sur la liste des propositions formulées par la commune de Bousfer, qui comportait 18 projets à réaliser et ayant été soumise à l’aval de la wilaya d’Oran, qui a donné son accord. Fort malheureusement, ces ouvrages, à priori morts nés, qualifiés par la vox populi ‘’d’utopie’’ ont été en toute vraisemblance renvoyés aux calendes grecques et ce, au grand dam des habitants des localités précitées. Toujours estil que nos interlocuteurs interpellent le wali pour attirer son attention sur cette situation aux graves, voire tragiques répercussions.

