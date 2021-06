<span style='text-decoration: underline;'>Logements AADL</span>:<br><span style='color:red;'>Des instructions pour l’examen de la 2ème vague de recours des souscripteurs de l’AADL 2013</span>

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a instruit, lundi, les responsables de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), à l’effet «d’examiner la 2ème vague des dossiers de recours des souscripteurs de l’AADL 2013, n’ayant pas payé la première tranche afin qu’ils puissent télécharger leurs ordres de versement», a indiqué le ministère.

Ces instructions ont été données par le ministre qui présidait une réunion technique à laquelle ont pris part le secrétaire général du ministère, la cheffe du cabinet, le directeur général de l’habitat, le DG de la construction et des moyens de réalisation et le DG chargé de la gestion des services de l’AADL, a précisé le ministère dans une publication postée sur sa page Facebook. Cette réunion est consacrée à l’examen du dossier des recours au niveau de l’AADL, a tenu à rappeler la même source, ajoutant que M. Belaribi «a donné des instructions à l’effet d’examiner la 2ème vague des dossiers de recours concernant les souscripteurs AADL 2013 n’ayant pas payé la première tranche pour qu’ils puissent télécharger leurs ordres de versement». Le ministère a rappelé que la remise des ordres du premier versement aux titulaires des recours n’ayant pas payé la première tranche, a débuté le 31 mars dernier au profit de plus de 18.000 souscripteurs. L’AADL informera ses souscripteurs, au cours de cette semaine, des évolutions de l’examen des recours de ceux qui n’ont pas payé la première tranche.