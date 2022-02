<span style='text-decoration: underline;'>MC El Bayadh– USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Des jeunes catégories délaissées et des joueurs abattus</span>

Sans aucun doute, le club phare de la Mekerra semble bien décidé à rétrograder en troisième division dans une première de son histoire.

Aujourd’hui, les camarades de Koufi vont confronter le prétendant du Mouloudia d’El Bayadh. Une rencontre bien à l’avantage des sudistes car les gars de la Mekerra sont presque abattus et ont livré sur les réseaux sociaux leur ultime appel de détresse tout en réclamant leurs six mois de salaires impayés. L’autre piteuse image est la situation des jeunes qui n’ont pas trouvé de soutien. Les accusations sont de mise entre le PCA Henani le président du CSA Morsli car chacun accuse l’autre de délaisser les jeunes catégories. Notons que ce match des séniors entre le MC EL Bayadh et l’USM Bel Abbés sera dirigé par l’arbitre Merakchi qui sera assisté par les Boufassa et Rahmoune.

B. Didéne