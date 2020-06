<span style='text-decoration: underline;'>Alors que les avis sont partagés pour la reprise de la compétition</span>:<br><span style='color:red;'>Des joueurs d’El Hamri convoités par le MCA</span>

La décision prise par le bureau fédéral relative à la reprise de la compétition, ne semble pas faire l’unanimité au sein des clubs de la Ligue Une et même de la ligue Deux.

En effet, les avis sont partagés au sein de certaines formations, notamment au Mouloudia d’Oran. Les clubs qui jouent le titre, souhaitent la reprise de même ceux qui aspirent à une place sur le podium. Par contre, les clubs menacés par la relégation sont favorables pour une année blanche, pour éviter le purgatoire. Les joueurs du MCO, quant à eux, sont divisés.

Certains disent qu’il est encore trop tôt de parler de la reprise, surtout que la situation sanitaire n’est pas favorable actuellement. Par contre, d’autres souhaitent reprendre pour en finir avec cette saison et tenter de se rapprocher ou accéder sur Podium, vu que c’est encore jouable. Une réunion regroupant les clubs de l’ouest des deux paliers, devait d’ailleurs avoir lieu en fin de semaine au stade Bouakeul, pour discuter sur la situation et les décisions prises par l’instance fédérale. Cette réunion a finalement été annulée en raison de l’absence de certains clubs. Etaient présents, les représentants de l’ASO Chlef, et de l’USMBA (D1) ainsi que l’ASMO et l’OM Arzew(D2). Mais par contre, il a été enregistré l’absence de ceux du Mouloudia d’Oran, du RC Relizane et du WA Tlemcen.

Il était donc difficile de prendre une quelconque décision, sans les clubs cités de la ligue Deux, notamment du MCO de la ligue Une, qui a son poids. Malgré le report de cette réunion, les repentants des clubs de l’ouest ont décidé de rester en contact et de poursuivre leurs consultations en cas de nouvelle décision.

Mais toujours est-il, qu’ils restent prudents, voire sceptiques sur la poursuite de la compétition dans les conditions actuelles, qu’ils jugent difficiles à tous points de vues, dont le côté finances ou santé. Dans un autre registre, le MCO qui souffre d’une crise financière qui ne dit pas son nom, risque une saignée au sein de son effectif. Les meilleurs éléments du club sont fortement convoités, notamment les fins de contrat, qui n’ont pas encore négocié avec leurs employeurs. Certains clubs, notamment le MCA, veulent profiter des difficultés du club d’El Hamri, pour cibler et tenter de chiper certains bons éléments. Les responsables du Doyen proposent même le rachat des lettres de libérations des joueurs. On citera parmi les éléments convoités, Benamara, Benhamou, Masmoudi et le gardien Litim.