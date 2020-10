<span style='text-decoration: underline;'>Le directeur de l’unité d’Oran d’»Algérie Poste»</span>:<br><span style='color:red;'>Des journées de sensibilisation sur la généralisation du système e-paiement dans les espaces commerciaux</span>

Des journées de sensibilisation sur la généralisation du système e-paiement dans les surfaces et espaces commerciaux ont été lancées, lundi à Oran, à l’initiative de la Commission de la communication et des technologies de l’information de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) en coordination avec la Direction locale de la poste et des télécommunications.

Le directeur de l’unité d’Oran d’«Algérie Poste», Smira Belkacem a souligné dans une déclaration à la presse en marge de cette campagne lancée au niveau de la poste centrale du centre-ville, que cette opération entre dans le cadre des directives des ministres de la Poste et des télécommunications et du Commerce, visant la généralisation de l’utilisation des moyens de paiement électronique au niveau des locaux et grands espaces commerciaux, ainsi que les pharmacies et autres.

M. Belkacem a indiqué que 170 appareils de paiement électronique ont été distribués jusque-là dans les pharmacies et les grands espaces commerciaux et l’opération continuera jusqu’au mois de décembre prochain pour distribuer entre 300 et 400 appareils, ajoutant que ces appareils sont distribués gratuitement par Algérie Poste.

Au passage, il a appelé les citoyens et les commerçants à utiliser cette prestation, affirmant qu’elle est «sûre à 100 pour cent» et faisant savoir qu’une convention sera signée prochainement avec des commerçants et les propriétaires d’agences d’assurances pour les doter en appareils de paiement électronique. De son côté, la directrice de wilaya de la poste et des télécommunications, Meriem Seddiki a mis en avant l’importance de sensibiliser les citoyens sur l’utilisation de la carte «Edahabia» dans l’opération de paiement électronique pour éviter les longues chaînes d’attente dans les bureaux de poste et faciliter les opérations de paiement des différents achats et des factures de l’électricité et du gaz, de l’eau, d’Internet, du téléphone et autres. La même responsable a adressé un appel aux citoyens pour se rapprocher des bureaux de poste afin de récupérer les cartes «Edahabia», signalant l’existence d’un grand nombre de cartes dans les bureaux de poste qui n’ont pas encore été retirées par leurs propriétaires.

A son tour, le président de la Commission de la communication et des technologies de l’information de l’APW, Zine Smaïl Houari a appelé tous les acteurs, dont la société civile et l’Association de protection du consommateur, ainsi que les médias et la Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie (CCIO) à participer à la généralisation de cette nouvelle prestation électronique. Durant cette manifestation, qui a vu la participation de quelques commerçants, la Chambre locale de commerce et d’industrie et l’Association de protection du consommateur, des explications détaillées sur la manière d’utiliser les appareils de paiement électronique dans les opérations de vente, d’annulation de vente ou de remboursement ont été fournies.