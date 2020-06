<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Des lendemains incertains pour El Hamri</span>

Les choses vont mal au Mouloudia d’Oran. La crise financière, les salaires impayés des joueurs, le coronavirus, le spectre de la saignée, la reprise ou année blanche et cette dernière nouvelle, émanant de la caisse de sécurité sociale, qui réclame des dus impayés avant ce 30 juin, qui avoisineraient les 34 milliards de cts, sont là les ingrédients d’une apathie qui ne dit pas son nom au sein du premier club phare de la ville d’Oran.

En plus de cela, le club d’El Hamri est otage de certains membres actionnaires ou de son conseil d’administration, ainsi que de certaines personnes qui gravitent autour du club. Des tractations qui se trament en coulisses, sont en train d’empoisonner la vie du club. On commence à parler de la tenue de l’Assemblée Générale de la SSPA/MCO. Des personnes s’activent pour se mettre en avant durant cette AG, dont la date n’a pas été encore fixée. En tous cas, la désignation obligée d’un PDG ou d’un président de conseil d’administration, fait jaser plus d’un chez les actionnaires, de même que chez des personnes en dehors de la société qui veulent accéder par tous les moyens à la tête de la SSPA. Cette situation qui frappe le MCO, s’achemine, il faut le dire vers un été chaud.

D’aucuns se demandent pourquoi aujourd’hui, cette course à la présidence du club, alors que le dub d’El Hamri a plus besoin de régler plusieurs choses urgentes nécessaires pour sa bonne marche. Cherif El Ouazzani se démène comme il peut pour trouver des solutions, mais son poste de DG ne lui permet pas de faire grand-chose.

Déjà, des noms commencent à circuler dans les couloirs de la SPPA. On citera celui de Karaouezane qui fait surface après avoir voulu succéder à Baba. On parle aussi de Benamar, ancien président du WAM et nouvel actionnaire de la SSPA/MCO.

Même le nom de l’ancien président Belhadj est cité. Dans l’entourage du club et au sein des supporters, on estime que la situation actuelle de leur club favori au point où sont les choses, va se diriger vers le pourrissement. Le temps presse pour qu’on mette fin aux conflits internes et tenter de terminer ainsi l’exercice dans de bonnes conditions.

En somme, on doit vite réagir au risque de compromettre encore une fois la saison. Les fidèles supporters du Mouloudia d’Oran souhaitent que ceux qui sont limités et qui n’apportent rien, aient au moins, pour une fois, le courage de se retirer et de laisser l’équipe faire son chemin et grandir.

B.Sadek