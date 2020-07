<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Des masques sanitaires en abondance pour inciter les citoyens à les porter</span>

Des artisans à Chlef ont affiché leur totale disponibilité à contribuer dans les efforts de lutte contre le covid-19, assurant qu’ils misaient sur leur production abondante, diversifiée et abordable, de masques sanitaires pour inciter les citoyens à en porter.

En marge du salon de la production de masques sanitaires organisé à la maison de l’Artisanat de Chlef, des artisans y ont participé, ont affirmé à l’APS qu’ils £uvraient à assurer la disponibilité des masques sanitaires par une production abondante, tout en diversifiant leur produit «de façon à répondre au goût et exigences du marché local, et convaincre ainsi le citoyen de porter la bavette et participer à l’effort d’application des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus».

Parmi eux, l’artisane Akila Belahcene, qui a assuré avoir mobilisé son atelier de couture pour la confection de bavettes «de différents types (en tissu, coton) et à des prix abordables», en guise de «contribution de ma part», a-t-elle dit, pour assurer la disponibilité de ce produit sur le marché local, tout en prenant en considération le pouvoir d’achat du citoyen», a-t-elle observé. Sa collègue Anissa a également exposé de nombreuses bavettes en tissu et en coton, confectionnées dans différentes couleurs, avec option à usage unique pour certaines et lavables pour d’autres, à des prix allant de 20 à 45 da l’unité.

Un autre artisan exposant à ce salon a, quant à lui, pris l’initiative de confectionner des bavettes répondant au goût de chaque catégorie d’âge, même les enfants, avec des couleurs adaptées pour chaque sexe (hommes et femmes), et d’autres dédiés aux jeunes. Ce salon a vu la participation d’une vingtaine d’artisans, ayant décidé de s’orienter vers la confection de bavettes de protection, dans l’espoir de relancer leurs activités, tout en contribuant à la couverture de la demande du marché local sur ce produit, et à la lutte contre cette pandémie.

Plus d’excuses pour les adeptes du non port

Cette initiative des artisans de la wilaya a été saluée par Miloud Bouàzdia, enseignant en sciences sociales et études anthropologiques à l’université de Chlef, qui estime que «la disponibilité des bavettes au niveau du marché local est de nature à inciter les citoyens à la porter, notamment ceux qui justifient leur non respect de cette mesure préventive contre la Covid-19, par sa rareté sur le marché», a-t-il observé.

«Le citoyen est désormais conscient de la nécessité, pour lui, de cohabiter avec ce virus, à travers l’application des mesures barrières, à leur tête le port de la bavette», a-t-il ajouté, estimant que la disponibilité de ce produit à des prix abordables et sous différentes formes « ne laisse aucune excuse aux adeptes du non port de la bavette».

«La grande diversité de bavettes (au plan couleur, tissu et formes) est une réponse aux besoins de la population, exprimés sur les réseaux sociaux «, a-t-il précisé, estimant que ce fait «ouvre d’importantes perspectives pour le développement et la pérennité de cette activité, pour des années encore».

A noter que la clôture de ce salon interviendra en fin d’après-midi, tandis que la commercialisation des produits des artisans se poursuivra sur les réseaux sociaux, ont indiqué les organisateurs.