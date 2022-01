<span style='text-decoration: underline;'>Hassane Kacimi, expert des questions géopolitiques</span>:<br><span style='color:red;'>«Des menaces anonymes et hybrides visent l’Algérie»</span>

L’Algérie fait face à une série de menaces qui visent les institutions nationales et les personnalités politiques, a indiqué l’expert des questions géopolitiques, Hassane Kacimi.

Lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaine III de la Radio nationale, il a affirmé que ces menaces visent aussi la stabilité et la sécurité de l’Algérie. «Des tentatives ayant pour objectif de déstabiliser l’Algérie durant des décennies», a-t-il déclaré, précisant que notre pays a «une résilience très forte, ce qui lui a permis de traverser des écueils et étapes très difficiles et de les surmonter».

À une question sur la déclaration du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mardi dernier, lors de la réunion qu’il a présidée au ministère de la Défense nationale (MDN) où il a mis en garde quiconque qui oserait s’attaquer à l’Armée nationale populaire (ANP), M. Kacimi a affirmé que l’Algérie fait face à des menaces anonymes et hybrides. «L’Algérie fait en effet face à des menaces anonymes et hybrides (…) Nous avons déjà vécu une série de menaces visant les institutions et même des personnalités politiques et par là, la stabilité et la sécurité de notre pays. Nous devons expliquer pour mobiliser les citoyens face à une situation des plus crisogènes», a-t-il affirmé.

L’expert a indiqué, dans le même sillage, que les menaces ont évolué avec l’implication de deux Etats. Affirmant que «les attaques visent à l’effondrement des institutions à travers des canulars circulant sur les réseaux sociaux et prévoyant le pire pour l’Algérie», M. Kacimi a souligné qu’il «n’y a pas que Rachad et le MAK, qui sont deux organisations subversives, qui activent sur le front intérieur». Expliquant le processus de l’évolution des menaces, il a affirmé que celles-ci «ont évolué, et nous ne sommes plus dans les menaces conventionnelles impliquant deux États. Elles sont aujourd’hui anonymes, dangereuses et hybrides impliquant parfois des forces organisées qu’on peut appeler des forces étatiques et d’autres subversives non organisées».

Rappelant les missions stratégiques de l’Armée, l’expert a déclaré que l’ANP est «pacifique, non belliqueuse, mais dissuasive». «L’Armée reste une institution républicaine dont la mission est la défense du territoire national et son intégrité ainsi que la sécurité de la population algérienne et nous avons une armée pacifique, non belliqueuse, mais dissuasive», a indiqué l’intervenant sur la Radio nationale.

Il a rappelé que les années 2020 et 2021 ont permis le parachèvement des institutions de la République, malgré les tentatives des forces occultes qui ont tout fait pour essayer de bloquer ces projets.

M. Kacimi a détaillé ensuite les menaces qui planent sur la région affirmant que l’Algérie est entourée d’une ceinture de feu. «L’Algérie est entourée d’une ceinture de feu, d’où la nécessité d’être attentif à ce qui est en train de se produire autour de nous», a-t-il affirmé. L’expert des questions géopolitiques a indiqué que parmi les menaces hybrides qui visent l’Algérie, figure les manœuvres visant la perturbation du marché national des produits alimentaires. Il a affirmé «qu’niveau international les prix des produits alimentaires ont déjà connu une augmentation de près de 40% du fait de deux années de pandémie du Coronavirus. Mais cela n’explique pas tout puisque cette perturbation du marché fait partie desdites menaces hybrides. « Menaces hybrides qui veulent atteindre l’Algérie ».

L’invité de la chaîne III a fait le parallèle entre le terrorisme et les réseaux de la spéculation derrière la flambée des prix des produits de première nécessité. «Les produits de première nécessité sont subventionnés par l’Etat algérien, et quand il y a subvention, des réseaux de contrebande et de spéculation essayent de faire fortune et s’investissent pour faire disparaître ces produits du marché», a-t-il déclaré, affirmant que «les réseaux de la spéculation sont au même titre que le terrorisme».

Samir Hamiche