<span style='text-decoration: underline;'>Karim Hasni</span>:<br><span style='color:red;'>Des mesures d’urgence pour atténuer la crise d’eau à Bordj Bou Arreridj</span>

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité Hydrique, Karim Hasni, a décidé jeudi à Bordj Bou Arreridj une série de mesures d’urgence pour apporter des solutions urgentes à la crise d’eau que connait la wilaya.

Dans une conférence de presse en marge de sa visite dans cette wilaya, le ministre a précisé que parmi les mesures prises figurent l’augmentation des quantités d’eau pompées du barrage d’El Maouane de Sétif vers celui d’Ain Zada de 35.000 m3 à 60.000 m3 et l’accélération de la réalisation de transfert de 25 km afin de rattraper le déficit d’alimentation en eau des communes de l’Est de la wilaya qui accueille 62 % de la population locale.

M. Hasni a ajouté que le gel de la réalisation pour 770 millions de DA de six forages profonds dans la wilaya sera parallèlement levé. Le ministre a indiqué également avoir donné des instructions pour augmenter à 16.000 m3 le volume d’eau transféré du barrage Tilesdit de Bouira vers cinq communes de l’Ouest de Bordj Bou Arreridj de sorte à assurer un approvisionnement quotidien ou tout au moins un jour sur deux. Il sera également procédé à l’alimentation de la commune El Achir à partir du barrage de Tilesdit qui emmagasine actuellement 100 millions m3 afin de suspendre son approvisionnement depuis le barrage d’Ain Zada.

Il sera aussi procédé à la réhabilitation de la station de pompage du barrage Tichy-Haf de Bejaia afin d’en alimenter les communes de la daïra de Bordj Zemoura jusqu’à la commune de Hasnaoua, a indiqué le ministre qui a affirmé que dès l’arrivée de l’eau de Tichy-Haf, l’alimentation de cette commune depuis le barrage d’Ain Zada sera arrêtée. Le ministre a indiqué d’autre part que les eaux usées seront recyclées pour un usage en irrigation agricole et servir à la lutte contre les incendies par la protection civile. Le ministre a donné des instructions au directeur du secteur de wilaya pour établir un plan global de gestion des futurs projets en matière de distribution de l’eau potable et d’irrigation afin de proposer les budgets nécessaires à leur réalisation.

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité Hydrique a donné au cours de sa visite le coup d’envoi des travaux d’alimentation des communes de Tixter, Ain Taghrout et Ras El Oued à partir de forages. Il a également mis en service une station d’épuration des eaux usées au chef-lieu de wilaya ainsi que le projet de renforcement de l’alimentation en eau potable de la commune d’El Hamadia à partir du barrage d’Ain Zada.