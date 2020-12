<span style='text-decoration: underline;'>TRANSPORT FERROVIAIRE</span>:<br><span style='color:red;'>Des mesures préventives strictes pour protéger les voyageurs du Covid-19</span>

Dans le cadre du vaste programme appliqué au niveau des diverses structures et des dispositions prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, les services du transport ferroviaire qui relèvent de la wilaya d’Oran s’impliquent sur le terrain pour le bon déroulement des déplacements des citoyens en train.

A cet effet, lesdits services renforcent le dispositif de nettoyage et de désinfection des gares plusieurs fois par jour avec des produits détergents, désinfectants efficaces et puissants après chaque escale. Dans le même cadre, lesdits services insistent à ce que tous les voyageurs portent obligatoirement la bavette. Pour une bonne protection, le nombre des voyageurs est réduit au niveau de chaque voiture pour notamment faire respecter la distanciation sociale entre les usagers du transport ferroviaire et pour éviter la foule dans ces lieux. Lesdits services ont signalé que tous les moyens humains et matériels sont déployés pour l’application du protocole de prévention sanitaire selon les normes réglementaires exigées au niveau desdits services pour notamment, arriver à casser la chaine de contamination et pour atteindre le niveau zéro nouveau cas positif. Pour sortir de la crise sanitaire qui sévit et qui plonge le pays dans des conditions assez compliquées sur tous les plans, lesdits services mettent les bouchées doubles pour assurer un bon voyage aux usagers du transport ferroviaire sans danger de contamination audit virus et pour notamment, offrir les prestations de services satisfaisants.

Bekhaouda Samira