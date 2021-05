<span style='text-decoration: underline;'>L’incendie du CET de Hassi Bounif</span>:<br><span style='color:red;'>Des mesures prises pour empêcher la reprise des flammes</span>

Des efforts sont actuellement entrepris pour empêcher la reprise des flammes sept jours après le déclenchement d’un incendie au niveau d’un casier destiné à l’enfouissement des déchets au centre de Hassi Bounif (Oran est), a-t-on appris auprès de l’entreprise publique en charge de la gestion des centres d’enfouissement de la wilaya d’Oran.

L’incendie s’était déclenché la nuit du 10 mai dernier et a pu se propager sur la totalité de la superficie du casier destiné à l’enfouissement des déchets, soit sue quatre (4) hectares. Après avoir éteint les flammes, l’équipe de l’EPIC CET Oran tente d’étouffer les déchets embrasés en les couvrant de terre et de déblais, ce qui empêchera la reprise de départ du feu et même le déclenchement d’autres incendies à l’avenir, a expliqué le directeur de l’entreprise publique (EPIC) en charge de la gestion des centres d’enfouissement de la wilaya d’Oran, Hamnache Rachid.

«Une fois que toute la superficie du casier soit couverte, nous allons procéder au dégazage du site pour empêcher les explosions», a-t-il indiqué, ajoutant que la fermentation des déchets produit un gaz très inflammable (biogaz) qu’il est impératif de dégager pour empêcher son explosion. Le CET de Hassi Bounif avait enregistré plusieurs incendies d’une ampleur moindre et une grande déflagration du biogaz en 2017, rappelle-t-on.

La couverture des quatre hectares nécessite la mobilisation de tous les moyens de l’EPIC CET Oran, a souligné M. Hamnache, tout en faisant savoir qu’une moyenne de 80 rotations de camions chargés de terre et de déchets inertes sont effectuées chaque jour depuis le début de l’incendie. Le même responsable a rassuré la population des quartiers limitrophes du centre d’enfouissement, gênée par la fumée et l’odeur des déchets brûlés, que les équipes de l’EPIC redoubleront d’efforts pour couvrir la superficie du casier le plus rapidement possible. «Nous avons pu couvrir plus de 60% de la superficie. Nous espérons achever l’opération la fin de semaine en cours», a-t-il noté.