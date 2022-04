<span style='text-decoration: underline;'>MC Saïda</span>:<br><span style='color:red;'>Des mesures prises pour éviter la relégation</span>

La situation délicate du MC Saida, pensionnaire de la Ligue deux de football, a été au centre des débats, au cours d’une réunion ayant regroupé, mercredi soir, les dirigeants de cette équipe avec le président de de l’Assemblée populaire communale (APC) de Saïda et ses pairs, a-t-on appris de cette formation de l’Ouest.

Plusieurs mesures ont été prises pour la circonstance afin d’assurer une fin de saison réussie aux Vert et Rouge, d’autant que ces derniers n’ont pas encore assuré leur maintien en deuxième palier, a précisé la même source. A cet effet, les responsables de l’APC de Saïda se sont engagés à aider la direction du club pour régler partiellement la situation financière des joueurs «dans les prochains jours», une manière de les motiver à donner le meilleur d’eux même lors des dernières journées du championnat. Et pour éviter la reproduction du même scénario la saison prochaine, les présents à la réunion ont abordé également les préparatifs de l’exercice à venir. Ils ont appelé, à cet effet, à la contribution de toutes les parties concernées pour lever les contraintes auxquelles est confronté le club et réunir toutes les conditions pour concourir dans la course à l’accession en Ligue 1, souligne-t-on. Les dernières saisons se suivent et se ressemblent au MCS qui butte sur d’énormes problèmes financiers conduisant à chaque fois à des grèves à répétition des joueurs, regrette-t-on dans les milieux du club. Pour l’actuel exercice, les gars de Saïda ont raté une belle opportunité pour jouer la carte de la montée après avoir réalisé un bon parcours lors de la phase aller du championnat du groupe Centre-Ouest avant de sombrer pendant celle du retour. L’équipe évolue d’ailleurs, depuis l’entame de la deuxième partie de l’exercice, avec un effectif composé dans sa majorité de joueurs de la réserve (U-21) après la mise à l’écart de plusieurs éléments de l’équipe fanion à cause de leurs grèves, rappelle-t-on. Le MCS, qui a respiré un peu après sa victoire, lors de la précédente journée, sur le terrain de l’USMM Hadjout (2-0), pointe à la 8e place avec 36 points devançant de six unités le premier potentiel relégable le SKAF El Khemis (12e, 30 pts), et ce, avant quatre journées de la fin du championnat.