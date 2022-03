<span style='text-decoration: underline;'>Une maison de débauche fermée à Bir El Djir</span>:<br><span style='color:red;'>Des mineurs interpellés et de la cocaïne saisie</span>

Les éléments de la police de la sûreté de daïra de Bir El Djir ont réussi à démanteler un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue dure ( cocaïne), et du kif traité. Ce réseau est aussi impliqué dans une affaire de création de maison de débauche, en utilisant des mineures.

En effet, agissant sur des renseignements faisant état de l’existence d’un réseau criminel composé de huit personnes activant dans la commercialisation de drogue, une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification des membres de ce réseau. Munis d’un mandat de perquisition, les policiers enquêteurs se sont rendus à un domicile du principal mis en cause où ils ont découvert qu’il a été aménagé comme lieu de débauche. Des mineures âgées de moins de 18 ans ont été interpellées sur les lieux.

La perquisition s’est soldée ainsi par la saisie de 72 g de cocaïne. Les perquisitions des domiciles des autres inculpés ont conduit à la saisie de 11 plaquettes de kif traité, pesant 1,133 kg de kif traité, des armes blanches , et trois véhicules. Des sommes d’argent en monnaie nationale et en devises ont été saisies aussi. Les huit mis en cause âgés de 21 et 46 ans ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal d’Oran Fellaoucen, pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, détention et commercialisation de stupéfiants et drogue dure, création de maison de débauche, Ils ont été placé sous mandat de dépôt. Rappelons qu’un repris de justice âgé de 37 ans a été interpellé au début de la semaine par la police de la sûreté de daïra d’Aïn Turck en possession d’une quantité de près de 5g de cocaïne.

Pour rappel aussi , les éléments de la police de la 22ème sûreté urbaine de Hai Es-sabah, ont réussi jeudi passé à mettre la main sur une quantité de 30 g de cocaïne de premier choix.

Un réseau criminel , activant dans la commercialisation de drogue dure, a été démantelé lors de cette opération. Rappelons aussi qu’une quantité de drogue dure estimée à 190 g de cocaïne de premier choix a été saisie aussi par les mêmes éléments ,fin de février écoulé au niveau du même quartier d’Es-Sabah. Avant cela , une quantité de 47 g de cocaïne a été saisie par les éléments de la BRI, en novembre dernier dans la localité d’Ain Turck où un réseau criminel composé de six individus dont deux étrangers, spécialisé dans le trafic de drogue ainsi que l’immigration clandestine, a été démantelé.

Fériel.B