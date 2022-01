<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Des opérations de développement de 1,4 milliard de DA au profit de la daïra d’Aïn Tédelès</span>

Quatre communes de la daïra d’Aïn Tédelès (wilaya de Mostaganem) ont bénéficié d’opérations de développement d’une valeur de l’ordre de 1,4 milliard DA, a-t-on appris lundi auprès de la wilaya.

L’enveloppe financière allouée a été répartie entre les communes d’Aïn Tédelès (347 millions DA), Sour (543 millions DA), Oued El Kheir (230 millions DA) et Sidi Belattar (180 millions DA), permettant la concrétisation de 186 opérations de développement dans différents domaines, notamment de travaux publics, d’aménagement urbain dans les zones d’ombre et de raccordement en eau et énergie. Le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia, s’est déclaré, dernièrement lors d’une rencontre consacrée aux programmes de développement dans cette daïra, «insatisfait» de la conduite des travaux de réalisation, notamment pour un nombre important de projets dont celui concernant l’aménagement de l’établissement hospitalier Ladjel Belatrèche de Aïn Tédelès dont les travaux n’ont pas encore été lancés, selon la même source. Le chef de l’exécutif a sommé les gestionnaires à redoubler d’efforts et de faire preuve de responsabilité pour livrer les projets dans les délais impartis, tout en instruisant de confier les projets à des entrepreneurs sérieux et de résilier les contrats avec les entreprises défaillantes, notamment celles qui n’ont pas respecté le cahier des charges. Il a également appelé la commission d’enquête chargée de l’ensemble des communes, conduite par l’inspection générale de la wilaya, à veiller à l’état d’avancement des projets de développement, à l’issue de réunions d’évaluation consacrées aux 10 daïras de la wilaya, a-t-on fait savoir. Le wali a aussi insisté sur l’application des décisions relatives à la démolition des constructions édifiées de manière anarchiques sur des terres agricoles, en plus d’accorder à l’Algérienne des eaux (ADE) une enveloppe de 150 millions DA pour l’acquisition de 10.000 compteurs individuels pour le transfert de la gestion de l’eau potable des communes à cette entreprise publique.