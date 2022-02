<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbes</span>:<br><span style='color:red;'>Des opérations de développement pour accompagner l’extension urbaine de cinq communes</span>

Cinq communes de la wilaya de Sidi Bel-Abbes ont bénéficié d’opérations de développement, dans le cadre de l’accompagnement de l’extension urbaine des quartiers et des nouveaux pôles d’habitation, a-t-on appris du directeur local des équipements publics.

Ce responsable, Belhadj Belaïd, a indiqué que ces projets de proximité à caractère éducatif, sanitaire et sécuritaire concernent les quartiers et les nouveaux pôles d’habitation réalisés à travers les communes de Sidi Bel-Abbes, Sidi Lahcen, Sfisef, Mostefa Benbrahim et Ras El-Ma. La même source a précisé que la cité des 900 logements «AADL» de Mostefa Benbrahim a bénéficié de la réalisation d’un groupe scolaire dans le cadre du programme sectoriel non centralisé, en plus d’un projet de réalisation d’une polyclinique à Sidi Lahcen. La cité des 1.200 logements de la commune de Ras El-Ma a bénéficié, quant à elle, d’opérations de proximité, dans le cadre du programme sectoriel centralisé géré par le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. Cinq opérations enregistrées auparavant, ont été réceptionnées. Elles concernent la réalisation d’une école primaire, d’un CEM et d’un siège de la sûreté urbaine au profit de la cité des 800 logements «AADL», route de Tessala dans la commune de Sidi Bel-Abbes, en plus d’une école primaire et un CEM au niveau de la cité des 1.000 logements de Sidi Lahcen. Le même responsable a ajouté que quelques agglomérations comprenant plus de 400 logements ont bénéficié de quelques équipements publics au niveau des communes de Sfisef, Telagh et Sidi Bel-Abbes. Ces opérations visent à accompagner les extensions urbaines à travers la mise en place d’équipements publics nécessaires à travers les nouvelles agglomérations, a-t-on noté.