<span style='text-decoration: underline;'>EL ANÇOR </span>:<br><span style='color:red;'>Des opérations de réhabilitation dans les établissements scolaires</span>

Plusieurs travaux sont lancés au niveau des établissements scolaires qui relèvent de la commune d’El Ançor.

Ces opérations consistent à accomplir diverses tâches qui portent sur des opérations de réhabilitation, de peinture de maintenance, de nettoyage des classes, des salles d’eau , l’entretient des tables , des chaises et l’embellissement des espaces verts au niveau de ces structures .Ce programme est en cours et se déroule sur plusieurs étapes successives. Le but est de pouvoir accueillir les élèves pour la prochaine rentrée 2022-2023 dans un environnement éducatif adéquat. Ces activités font partie des préparatifs de cet évènement scolaire. Par ailleurs, pour améliorer les services qu’offrent le secteur de l’éducation au niveau de cette commune, les services de cette commune proposent le renforcement par la construction d’un nouveau groupement scolaire au niveau de la nouvelle cité des 500 logements pour accueillir les enfants scolarisés de ces familles. Sachant que les autres écoles se situent plus loin de ce nouveau haï et ils devront ainsi effectuer un long trajet pour rejoindre au quotidien leur structure scolaire.

Bekhaouda Samira