<span style='text-decoration: underline;'>SOLIDARITÉ</span>:<br><span style='color:red;'>Des packs alimentaires pour les nécessiteux et circoncision des enfants défavorisés</span>

SOLIDARITÉ : Des packs alimentaires pour les nécessiteux et circoncision des enfants défavorisés

Pour aider les personnes défavorisées durant ce mois de Ramadhan, les services de l’association « Djazair El khir »ont tracé un programme étoffé en activités de solidarité au niveau des diverses communes de la wilaya d’Oran.

Pour atteindre les objectifs visés, ils ont ouvert une dizaine de restaurants d’Er Rahma pour offrir des ftours. Ils sont implantés au niveau des lieux suivants: Es Senia, El Kerma ,Gdyel, Akid Lotfi ,Sidi El Bachir, Mers El Hadjadj ,Hassiane Touale, Messerghine,Tafraoui et à Bir El Djir. 1500 repas sont servis quotidiennement entre autres aux SDF et aux voyageurs.

Des packs alimentaires sont également donnés aux familles qui relèvent de la couche sociale désavantagée qui ont grand besoin de ce geste surtout celles qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts financièrement durant ce mois de jeûne où les dépenses sont excessives . Pour ce qui est de la circoncision des enfants nécessiteux, il esti prévu deux opérations, une qui aura lieu au 15ème jour de ce mois et la seconde à l’occasion de la célébration de « Leilet el qadr ».

Bekhaouda Samira