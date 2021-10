<span style='text-decoration: underline;'>Pour faire face aux nuisances sonores</span>:<br><span style='color:red;'>Des panneaux installés devant la clinique Lazreg</span>

Les malades pris en charge au niveau de la clinique d’ophtalmologie Lazreg et celle de diabétologie «Laribere» situées sur le boulevard du Front de Mer ont à maintes reprises dénoncer les nuisances sonores provoquées par les piétons qui passent sur ce boulevard où l’utilisation répétitive de klaxons par les automobilistes.

Une situation qui a pénalisé la prise en charge et la tranquillité des malades. La délégation communale d’El Amir vient de réagir en installant des panneaux de signalisation pour rappeler aux automobilistes l’interdiction de klaxonner et aux piétons d’éviter les nuisances sonores qui dérangent les malades de ces deux établissements de santé. Il est a rappeler que la clinique Lazreg porte le nom de l’un des pionniers de la médecine en Algérie, l’ophtalmologue, moudjahid et professeur Hassan Lazreg qui a tiré sa révérence le 07 octobre dernier à l’âge de 100 ans. Le défunt avait consacré sa vie pour l’indépendance et l’édification du pays en tant que moudjahid durant la glorieuse guerre de libération, et en tant qu’ophtalmologue en supervisant la formation de plus de 400 praticiens dans cette spécialité. Feu Hassan Lazreg est né à El Harrouch (wilaya de Skikda) en 1922 où il a étudié pour obtenir son baccalauréat en 1945 avant de poursuivre ses études en médecine à Alger durant une année. C’est à l’université de Montpellier (France) qu’il décrochera, en 1954, son diplôme de médecin spécialisé en ophtalmologie. De retour au pays, il avait rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) pour exercer la fonction d’officier-médecin, prodiguant les soins aux moudjahidine et prendre en charge, après le recouvrement de l’indépendance, les malades. Il dirigera le service d’ophtalmologie au CHUO avant de transférer ce service à une clinique au boulevard du Front de mer, qui portera plus tard son nom. Le défunt avait contribué à l’ouverture de plusieurs universités du pays dont celle d’Es Sénia d’ Oran, de l’USTO «Mohamed Boudiaf» où il a été son premier recteur.

Fethi Mohamed